دوره های آموزشی برای اولیای دانش آموزان در گناباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خاکستانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان با بیان اینکه خانواده و مدرسه به تنهایی نمی تواند تاثیر گذار باشد اظهار کرد: در خانه تربیت فرزند شروع می شود و رشد و شکوفایی دانش آموزان در همه جوانب نیازمند تعامل و همسویی خانواده و مدرسه است.

وی ادامه داد: تجربه ثابت کرده در جایی که این تعامل وجود داشته موفق تر بودند لذا ما آمادگی داریم برای اجرای 300 دوره آموزش خانواده کلاس برگزارکنیم.

فرماندار گناباد نیز گفت: یکی از بحرانهایی که برجامعه بشری تحمیل می شود بحران هویت است چون ما نتیجه انحرافات را می بینیم ولی به سمت آن می رویم.

محمد صفایی با بیان اینکه ماغفلت می کنیم که فرزندانمان دچار انحراف می شوند افزود: درخواست ما این است که ارتباط خانه و مدرسه به خوبی برقرار باشد.

وی افزود: وقتی پیام در محیط آموزش و پرورش و خانه انطباق نداشته باشد و یک پیام مجازی هم از جامعه بگیرد با خرید ماهواره تربیت فرزندانمان را بدست افراد بی تربیت می سپاریم.