محمدرضا فرقانی مدیر‌کل امور بین‌الملل دفتر رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در آینده نزدیک برای شرکت در اجلاس سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان که در سطح سران سه کشور برگزار خواهد شد، به پاکستان سفر می کند.

وی افزود: در نشست سه جانبه " دکتر محمود احمدی نژاد"، " آصف علی زرداری" و "حامد کرزای" بررسی راه های گسترش و افزایش همکاری ها و مناسبات سه کشور و مهم ترین مسائل منطقه ای و بین المللی در دستور کار قرار دارند.



مدیر‌کل امور بین‌الملل دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: روسای جمهوری اسلامی ایران ، پاکستان و افغانستان همچنین راهکارهای توسعه روابط تهران، اسلام آباد و کابل در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی را در نشست بررسی خواهند کرد.

به گزارش مهر، نشست قبلی روسای جمهور ایران، افغانستان و پاکستان چهار ماه پیش ، سوم تیر ماه 90 در تهران برگزار و بیانیه ای در پایان صادر شد.