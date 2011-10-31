  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

"ریشه‌ها و ابعاد بحران وال استریت" بررسی می‌شود

"ریشه‌ها و ابعاد بحران وال استریت" بررسی می‌شود

نشست تخصصی بررسی ریشه‌ها و ابعاد بحران وال استریت روز سه‌شنبه 10 آبان ماه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اوج گیری قیام مردمی وال استریت در ایالات متحده  نشست تخصصی بررسی ریشه ها و ابعاد بحران وال استریت با حضور اساتید دانشگاه در محل سالن جلسات حوزه ریاست  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود.

در این نشست دکتر مسعود درخشان استاد برجسته اقتصاد، دکتر کاظم یاوری عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و دکتر اعتصامی سخنرانی می کنند.

این نشست روز سه شنبه 10 آبان ساعت 9 تا 12 در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی واقع در بزرگراه رسالت، رو به روی مصلی تهران، مجتمع امام خمینی(ره) برگزار می شود.
 

کد خبر 1448338

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها