به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اوج گیری قیام مردمی وال استریت در ایالات متحده نشست تخصصی بررسی ریشه ها و ابعاد بحران وال استریت با حضور اساتید دانشگاه در محل سالن جلسات حوزه ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود.

در این نشست دکتر مسعود درخشان استاد برجسته اقتصاد، دکتر کاظم یاوری عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و دکتر اعتصامی سخنرانی می کنند.

این نشست روز سه شنبه 10 آبان ساعت 9 تا 12 در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی واقع در بزرگراه رسالت، رو به روی مصلی تهران، مجتمع امام خمینی(ره) برگزار می شود.

