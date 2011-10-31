صبای قم از هر نظر آماده مصاف با نساجی است

سیدجواد خازنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر در بین سه تیم بالای جدول رده بندی لیگ برتر قرار داریم و با اینکه دیدار هفته دوم با مس ذوب آهن تنها اتفاقات بازی منجر به تساوی ما در خانه شد اما هنوز هم به تثبیت جایگاه خود در جمع مدعیان امیدواریم.



وی ادامه داد: بازی بسیار خوبی برابر ذوب آهن اصفهان انجام دادیم و مطمئنا تمام آنهایی که بازی را دیدند و همه کسانی که فوتبال را می‌شناسند، اگر فرصت‌های ما به گل تبدیل می‌شد، می‌توانستیم همچون هفته نخست بازی‌ها تیم برنده بازی باشیم.



مدیر تیم‌های پایه باشگاه صبای قم افزود: بعد از بازی‌ خارج از خانه هفته گذشته مقابل ابومسلم مشهد که به برتری دو بر صفر ما انجامید، مسابقه با نساجی قطعا بهترین عملکرد ما در مهمانی حریفان خواهد بود و اگر اشتباه داور رخ ندهد، می‌توانیم در این دیدار به پیروزی برسیم.



وی اضافه کرد: به هر حال در این دیدار بازیکنان ما باید در استفاده از فرصت‌های گلزنی باهوش باشند تا به سه امتیاز برسیم و از اکنون در بین تیم‌های بالای جدول فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور قرار بگیریم.



خازنی با بیان اینکه در خانه تیم فوتبال نساجی مازندران تنها به کسب پیروزی و به دست آوردن سه امتیاز فکر می‌کنیم، ابراز داشت: دیدار ما با نساجی مازندران از هفته سوم لیگ برتر فوتبال قرار است روز سه شنبه دهم آبان ماه در ورزشگاه اختصاصی حریف برگزار شود و با اطمینان می‌گویم که صبا با آمادگی کامل به این دیدار گام می‌گذارد.



وی در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال امید صبای قم، یادآور شد: با توجه به اینکه زمان کمی از بازی قبل با تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تا دیدار عصر فردا با تیم نساجی مازندران در اختیار تیم بوده است اما تمرینات شاداب تیم حکایت از آمادگی بازیکنان ما دارد.



مدیر تیم‌های پایه باشگاه صبای قم تاکید کرد: به هر حال برای مهم غاست که این بازی با کسب پیروزی برای صبای قم همراه باشد زیرا تیم ما با وجود آماده و سرحال بازیکنان خود، با آمادگی کامل برای کسب سه امتیاز به این دیدار می‌رود.



گفتنی است: شاگردان بابامیری در حالی در هفته سوم به نساجی مازندران می‌روند که در هفته نخست مقابل ابومسلم مشهد پیروز شد که طی آن صبا در نیمه نخست بازی بسیار خوبی در مصاف با بازیکنان تیم ابومسلم مشهد ارائه کرد و توسط مرتضی عابدی و محمد عرب خراسانی توانست سه امتیاز را از آن خود کند.



همچنین صبای قم در دومین هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در خانه از تیم فوتبال فوتبال امید ذوب آهن اصفهان میزبانی کرد و دیداری که پیروزی صبا سبب می‌شد این تیم با کسب 6 امتیاز به تنهایی در صدر جدول رده بندی قرار بگیرد با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

