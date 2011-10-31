تله فیلم "غریب در ره عشق" کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مرادی نویسنده و کارگردان این پروژه در مورد روند تولید کار گفت: تاکنون 35 درصد از تصویربرداری این تله فیلم تمام شده و بخش عمده سکانس‌ها نیز از آخر هفته با اضافه شدن و حضور بازیگران اصلی همچون جمشید مشایخی، عنایت بخشی، بیوک میرزایی، سارا خوئینی‌ها، علی اسدی و فرحناز منافی ظاهر ضبط ادامه دارد.ژ

وی در ادامه افزود: این فیلم اولین بخش از مجموعه سه اپیزودی "گمگشته دیار محبت" خواهد بود و به داستان زندگی دو روز یک معلول می‌پردازد که بر حسب اتفاق زندگی اش تغییر می‌کند و دارای درونمایه طنز و اجتماعی است.

عوامل این پروژه عبارتند از دستیار اول کارگردان: علی لیموچی، برنامه‌ریز: کاظم خمسه،‌ مدیر تصویربرداری: محمود پاس راد، صدابردار: صادق پاس راد، نورپرداز: رضا جدادی، مدیر تولید و انتخاب بازیگران: فرمان حسنلو، طراح صحنه و لباس: رضا مهرگان، طراح چهره پردازی: زرین تاج نعمتی، بازیگردان: جلال شعبانی نادر، مشاور کارگردان: رضا نعمتی، مشاور انتظامی: سرهنگ علی شاطری، مشاور فیلمنامه: نینا ‌پوروطن، خواننده متن: مجتبی نجیمی، خواننده تیتراژ پایانی: علی سیاح، مجری طرح: مؤسسه آشتی، عکاس: ابراهیم کریمی، روابط عمومی: محمد باران‌چشمه، منشی صحنه: میلاد حکمت، آهنگساز: حسین برزگر، تهیه‌کننده: راهب قاسمیان.

در این پروژه بازیگرانی چون شهریار زنجبیلی فرد، کاظم خمسه، شقایق صفاپور، داود قزلباش، امید منصورنیا و لیلا جلالی نیز حضور دارند.