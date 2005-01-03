پشت پرده ادامه اسارت 4 ديپلمات ايراني، اهداف نژاد پرستانه و سياسي رژيم صهيونيستي است

غلامرضا قلندريان مديرمسئول روزنامه قدس در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : 22 سال از اسارت 4 ديپلمات ايراني در لبنان مي گذرد و هنوزهم هيچ خبر مستند و موثقي از زنداني بودن يا به شهادت رسيدن آنها به دست نيامده است و اين در حالي است كه سيد محسن موسوي، احمد متوسليان، كاظم اخوان و تقي رستگار مقدم از سال1361 توسط فالانژهاي لبنان ربوده شده و توسط آنها كه موتلف وقت رژيم صهيونيستي بودند به سرزمين هاي اشغالي فلسطين انتقال داده شدند.

وي افزود:اخبار ضد و نقيضي كه در اين مدت از وضع گروگان هاي ايراني در لبنان منتشر شده و اين مستند به اظهارات بعضي از مسئولان سابق فالانژها و مقامات دولتي و حزبي اين كشور و همچنين بعضي از مقام هاي وزارت امور خارجه ، سازمان هاي غير دولتي و بعضي از رسانه هاي كشورمان بوده، سرنوشت اين ديپلمات هاي ربوده شده را در هاله اي از ابهام قرار داده است.

قلندريان با تشريح روند مطرح شدن اين پرونده در افكار عمومي گفت : انتشار اخباري در سال گذشته باعث شد كه با پيگيري هاي خانواده هاي اين ديپلمات ها، اين موضوع از پرده ابهام 22 ساله خارج شود و منجر به يك سري پيگيري هاي فعال تري توسط دستگاه ديپلماسي كشور شد و تشكيل كميته ملي پيگيري سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده ايراني با وقفه اي 22 ساله از سوي دولت ، پاسخي به پرسش هاي مكرر خانواده هاي ديپلماتها و افكار عمومي داخلي بود.

مدير مسئول روزنامه قدس افزود:تشكيل كميته ايراني، سوري و لبناني براي روشن شدن وضعيت ديپلماتهاي ايراني كه براي حفظ ارزش هاي انقلاب در خارج از مرزهاي جغرافيايي اسير شدند نيز خود، توجه افكار عمومي و رسانه هاي منطقه و جهان را به خود جلب كرد كه در اين بين برغم تلاش سازمان هاي دولتي و غيردولتي و همچنين برخي رسانه هاي داخلي، موضوع روشن شدن وضعيت ديپلمات هاي به گروگان گرفته شده ايراني توسط رژيم صهيونيستي در مقاطعي با توجه به پيگيري هاي به عمل آمده شدت و ضعف به خود مي گيرد اما همچنان اين موضوع جزء موضوعات بسيار مهم كشور ماست كه به صورت لاينحل باقي مانده است.

قلندريان با بيان اين كه تناقض گويي هاي مقامات سابق فالانژها در مورد سرنوشت 4 ديپلمات بر پيچيده بودن اين پرونده افزوده است، گفت : آن چه توجه صاحب نظران به ويژه رسانه هاي منطقه را به خود جلب كرده، فاش شدن اطلاعاتي توسط لبناني ها و فلسطيني هاي دربند رژيم صهيونيستي است كه در سال گذشته در جريان تبادلي كه ميان حزب الله لبنان و رژيم صهيونيستي صورت گرفت، آنها بر اساس برخي شنيده ها و ديده ها زنده بودن و تداوم اسارت ديپلماتهاي ايراني در زندان هاي اسرائيل را گزارش كردند و همين امر مساله ران آراد(خلبان مفقود شده اسرائيلي) را با سرنوشت ديپلماتهاي ايراني گره زده است.

وي با بيان اين مطلب كه پيگيري براي روشن شدن سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده ايراني تنها بر عهده نهادهاي دولتي نيست، افزود : رسانه ها به ويژه مطبوعات نقش مهمي را در تحقق به ثمر رسيدن و روشن شدن اين موضوع دارند و قطعا بستر سازي در اين مورد تاثير مهمي در پيگيري اين معضل ديرپاي از سوي ايران دارد و واكنش رژيم صهيونيستي كه احتمال دربند بودن اين ديپلماتها در سرزمينهاي اشغالي منتفي نمي كند در پي خواهد داشت.

مدير مسئول روزنامه قدس تصريح كرد : مساله ربوده شدن 4 ديپلمات ايراني در خاك كشوري ديگر دقيقا به مباحث سياست خارجي ما باز مي گردد و وجدان هاي بشري نيز به رغم ناديده گرفتن هنجارهاي بين المللي از سوي يك جانبه گرايان و نژاد پرستان صهيونيست، بايد متوجه سرنوشت كساني باشند كه درچهارچوب قوانين جهاني ومنشور ملل متحد به عنوان سفير و نماينده رسمي در كشورهاي ديگر حضور دارند و امنيت جاني و ديپلماتيك آنان بايد تضمين شود .