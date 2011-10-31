معلم پیشوایی در روستای معین آباد کلاس هوشمند ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رحمانی معلم پایه اول دبستان میلاد روستای معین آباد پایین از توابع شهرستان پیشوا با استفاده ازحداقل امکانات این مدرسه روستایی، برای دانش آموزان خود یک کلاس هوشمند با تکنولوژی آموزشی راه اندازی کرده است.

وی با ابتکار و خلاقیت خود و با استفاده از تکنولوژی آموزشی برنامه ای را برای تدریس فارسی اول طراحی کرده است که دانش آموزان بهتر بتوانند درس فارسی را آموزش ببینند.

این معلم خلاق که دلیل اصلی این ابتکار خود را ترکیب تکنولوژی با روانشناسی به منظور یادگیری بهتر و سریعتر دانش آموزان بیان می کند؛ سعی کرده است برنامه ای را طراحی کند که تمام موارد تدریس در آن به کار گرفته شود.