به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت انتخاب گونه موضوعی مستند آزاد جشنواره متشکل از محمود گبرلو، ناصر هاشمزاده و خانم یزدانپناه پس از بازبینی 140 فیلم مستند متقاضی شرکت در این گونه موضوعی،31 فیلم را برای رقابت در این بخش از مسابقه ملی برگزیدند.
این آثار عبارتند از: "47/2 " آرش لاهوتی، "آزادی" مهدی احمدی، "ارتفاع امید" کیوان مجیدی، "استاکسنت: جنگ سایبری" حسام دهقانی، "افسار آتش" عبدالله شیاری- حسین بساکی، "او کارخانهای دارد کنار تابلو ورودی شهر" مهدی فریضه، "اینجا تا کربلا راهی نیست" مهدی میرتیموری، "بودن بدون درد" جواد تقوی، "پارسیاد" حامد کلجهای، "پاکستان سایههای اندوه" وحید زارعزاده، "چرا جنگ" عابدین مهدوی، "چشم پناه" محمد مومنی.
"خاطره شیرین" شیرین برقنورد، "خانه من" محسن امیریوسفی، "دنا" فرشاد افشینپور، "رقص آفتاب" هادی شریعتی، "زنده باد بابک" مجید صباغ بهروز، "ستارهها" کار گروهی، "سرزمین خانه خورشید" فرهاد ورهرام، "سرزمین زیتون" بابک مجیدی، "فصل غمناک زندگی" بابک سراب، "فقط کمی نور" سیدحامد نوبری، "کیجا کرچال" حسن جعفری، "گنج پنهان" یوسف جمادی، "ماهی کور" حسین سپهوند، "مرز شکسته " کیوان کریمی، "مشتی اسماعیل" مهدی زمانپور کیاسری، "مشق لیلی" آذر مهرابی، "مقرنس" صابره محمدکاشی، "مکافات عمل" امیر شکرگزار و "نان و نور" الهام اسدی از دیگر آثار این بخش است.
برای اولینبار، 10 هیئت انتخاب مجزا، اقدام به بازبینی و انتخاب فیلمهای بخش مسابقه ملی جشنواره سینماحقیقت در 10 گونه موضوعی مختلف کردند که اسامی تمامی فیلمهای منتخب جشنواره روی سایت cinematajrobi.ir قابل مشاهده است.
پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران: سینماحقیقت، طی روزهای 16 تا 21 آبانماه 1390 در شهر تهران برگزار خواهد شد.
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