دومین جشن ازدواج دانشجویی در تایباد برگزار شد

علیرضا بخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این جشن 56 زوج دانشجوی دانشگاه پیام نورشرکت داشتند.

وی افزود: هدف از برگزاری این گونه مراسم تشویق و ترغیب نسل جوان و ترویج سنت حسنه ازدواج و ایجاد فضای نشاط در بین جوانان و مردم فرهنگ دوست شهرستان با نگاه سنتی و ازدواج آسان است.

وی افزود: برای برگزاری این مراسم شورای اسلامی شهر، شهرداری، و موسسات قرض الحسنه انصار و انصارالمهدی، خانه کشاورز و جمعی از خیرین مساعدت داشته اند.

وی بیان کرد: در پایان این جشن به هر زوج دانشجو یک سکه بهار آزادی هدیه نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه پیام نور، یک تخته پتو دو نفره، ظروف چینی، بن تخفیف خرید کالا و 50 هزار تومان وجه نقد تقدیم شد.