عمق رژیم صهیونیستی هدف قرار می گیرد/ آمادگی مقاومت برای جنگ بلندمدت

"ابو احمد" سخنگوی گردانهای قدس از گروههای مقاومت فلسطین در گفتگو با خبرنگار مهر در نوارغزه اظهار داشت: اگر حماقت رژیم صهیونیستی و ترور رهبران مقاومت فلسطین ادامه یابد، پاسخی محکم و بی رحمانه به آنان خواهیم داد.

وی تاکید کرد: دشمن صهیونیستی باید بداند که این ترورها بی پاسخ نمی ماند و پاسخ مقاومت به آن پشیمان کننده خواهد بود تا جایی که اشغالگران هرگز آن را تجربه نکرده باشند.

ابواحمد با اشاره به ترور برخی از مقامات جنبش جهاد اسلامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی افزود: آنان باید بدانند که هرگونه خدشه به رهبران سیاسی این جنبش به معنای این است که گردانهای قدس وارد دور جدیدی از جنگ با اسرائیل شده که نحوه خروج از آن بر همکان روشن و واضح است.

وی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در غزه اظهار داشت: آتش بسی که اخیرا با دشمن صهیونیستی انجام شده بود برای دومین بار توسط آنان شکسته شد و هم اکنون توپ در زمین میانجیگر مصری است که آتش بس را مدیریت و اجرایی کرد. البته صهیونیستها همانند همیشه عهد و پیمان خود را نقض کردند.

سخنگوی گردانهای قدس با تقدیر از تلاشهای قاهره در زمینه بازگرداندن آرامش به نوارغزه تاکید کرد: جنبش جهاد اسلامی از نزدیک مواضع و میزان پایبندی به آتش بس را پیگیری می کند که این مسئله به نحوه عملکرد اشغالگران صهیونیست مرتبط است.

ابواحمد در پاسخ به سوالی درباره استفاده گردانهای قدس از راکت اندازهای جدید در هدف قرار دادن شهرها و شهرکهای صهیونیست نشین که برای نخستین بار رخ داده، اظهار داشت: این مسئله در این راستا که اشغالگران بفهمند هر گونه اقدام نظامی شان با پاسخی مناسب و جدیدی روبرو می شود. آنان در آخرین تجاوزات خود برخی رهبران ارشد گردانهای قدس را در رفح به شهادت رساندند که ما این مسئله را خط قرمز خود دانستیم و در پاسخ به آن از موشکهای دقیق تر و قویتری استفاده کردیم.

وی تاکید کرد: با این اقدام به تل آویو پیام دادیم که خون ملت فلسطین با ریختن خون صهیونیستها پاسخ داده می شود.

سخنگوی گردانهای قدس با پیش بینی اینکه در روزها و هفته های آتی رویارویی با دشمن صهیونیستی وارد فاز جدیدی شود، تاکید کرد: صهیونیستها از آرامشی که اخیرا بر غزه حکمفرما در جهت بازنگری قوای خودشان استفاده کردند، صهیونیستها که اخیرا از قدرت و دقت موشکهای جدید مقاومت دچار شوک شده اند، تلاش می کنند داده اطلاعاتی خود را در زمینه میزان توان مقاومت که قبلا به شکست خورده تکمیل کنند.

وی درباره میزان آمادگی مقاومت برای دور جدید رویارویی با رژیم صهیونیستی اظهار داشت: مقاومت با وجود تقدیم شهدای اخیرا که از رهبران مقاومت بوده اند آمادگی خود را برای هرگونه رویارویی به اثبات رسانده است. مقاومت تمامی قوای خود را حفظ کرده و چه بسا قدرتش را چند برابر کرده تا جایی که برای جنگهای طولانی مدت با اشغالگران صهیونیست نیز آمادگی دارد.