افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب دوره ابتدایی در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه برای نخستین بار به صورت تخصصی در سطح مدارس شهرستانهای استان تهران برپا شده و در آن کتابهای مخصوص دانش آموزان پیش دبستانی و ابتدایی در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

‌در این نمایشگاه بیش از 480 عنوان کتاب تخصصی کودک در زمینه های مختلف علوم قرآنی، ‌ریاضی،‌علوم پایه، ‌هنر، تاریخ و کتابهای مذهبی از سوی انتشارات مدرسه وابسته به وزارت آموزش و پرورش به علاقه مندان ارائه می شود.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان، اولیا و معلمان با کتب تخصصی کودکان برای به روز رسانی اطلاعات آنان و استفاده در جهت بالا بردن کیفیت آموزش در مدارس است.

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‌کتب ارائه شده در این نمایشگاه با 30 درصد تخفیف به دانش آموزان ارائه می شود.

در حاشیه برگزاری این نمایشگاه ‌غرفه دارالقرآن شهید ستاری نیز برپا شده که محصولات قرآنی خود را به علاقه مندان ارائه می کند.

‌برپایی ایستگاه نقاشی کودک و نقاشی دیواری نیز از دیگر غرفه های جانبی این نمایشگاه است که پذیرای کودکان خواهد بود.

این نمایشگاه به صورت دوره ای در شش مدرسه و به مدت 9 روز برپا بوده و علاقه مندان برای حضور می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 9 صبح لغایت 16 از این نمایشگاه واقع در خیابان ولی آباد، مدرسه شهید داورزنی بازدید بعمل بیاورند.