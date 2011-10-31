۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

فدایی مطرح کرد:

1500 کیلومتر بزرگراه فارس در دست اجرا و مطالعه

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری فارس گفت: یک هزار و 500 کیلومتر بزرگراه در این اسان در دست اجرا و مطالعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فدایی در حاشیه بازدید از پروژه های بزرگراهی در استان فارس اظهار داشت: در راستای حذف نقاط پرحادثه، حل معضل ترافیک، ارتقا و ایمن سازی محورها، یک هزار و 500 کیلومتر بزرگراه در دست احداث و مطالعه قرار دارد که از این میزان، یک هزار کیلومتر راه اصلی برای اجرای بزرگراه مطالعه شده و نیاز به اجرای بزرگراه دارد و 500 کیلومتر نیز در دست احداث است.

وی با اشاره به طول راههای حوزه اداره کل راه و ترابری فارس افزود: طول راههای این اداره کل 15هزار و 297 کیلومتر است که از این رقم 770 کیلومتر آن بزرگراه است که حدودا 500 کیلومتر آن از چهار سال گذشته تاکنون احداث شده است.

مدیر کل راه و ترابری فارس با اعلام این خبر که هزینه هایی که برای نگهداری بزرگراه ها سالانه اختصاص می یابد کمتر از هزینه واقعی آنهاست، گفت: سالانه باید سه تا هفت درصد هزینه احداث راه به نگهداری اختصاص یابد اما متاسفانه این مهم تحقق پیدا نکرده و شاید کمتر از یک درصد سالانه اعتبار برای نگهداری راهها اختصاص یابد.

فدایی با اشاره به مدت زمان اجرای پروژه های بزرگراهی تصریح کرد: در صورت همدلی و همکاری مسئولان مربوطه و خصوصا دستگاههای خدمات رسان و همکاری مردم در خصوص رفع معارضین در آینده ای نزدیک شاهد بهره برداری از 500 کیلومتر بزرگراه در دست احداث در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

