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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

"ارتباط خانوادگی" در فرهنگسرای فردوس نقد و بررسی می‌شود

"ارتباط خانوادگی" در فرهنگسرای فردوس نقد و بررسی می‌شود

فیلم سینمایی "ارتباط خانوادگی" به کارگردانی نادر مقدس سه‌شنبه 10 آبان در فرهنگسرای فردوس نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه فیلم فردوس واقع در فرهنگسرای فردوس در دوازدهمین برنامه خود در سه شنبه دهم آبان ماه با نمایش و نقد و بررسی فیلم "ارتباط خانوادگی" به کارگردانی نادر مقدس به کار خود ادامه می دهد. این برنامه ساعت 18 با نمایش فیلم و سپس جلسه نقد و بررسی آن به همراه عوامل فیلم  برگزار می‌شود.    

در این برنامه  نادر مقدس تهیه کننده وکارگردان، افسانه منادی نویسنده، فریدون شیردل مدیر فیلمبرداری، شیرین بینا بازیگر، محمدرضا لطفی مجری و منتقد و داریوش فرهنگ بازیگر و کارگردان سینما به عنوان میهمان ویژه حضور دارد.

علاقمندان به شرکت در این برنامه و یا عضویت در خانه فیلم فردوس می‌توانند به فرهنگسرای فردوس به آدرس فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 44020786 و44081027 تماس حاصل کنند. 

کد مطلب 1448396

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