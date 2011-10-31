به گزارش خبرگزاری مهر، خانه فیلم فردوس واقع در فرهنگسرای فردوس در دوازدهمین برنامه خود در سه شنبه دهم آبان ماه با نمایش و نقد و بررسی فیلم "ارتباط خانوادگی" به کارگردانی نادر مقدس به کار خود ادامه می دهد. این برنامه ساعت 18 با نمایش فیلم و سپس جلسه نقد و بررسی آن به همراه عوامل فیلم برگزار می‌شود.

در این برنامه نادر مقدس تهیه کننده وکارگردان، افسانه منادی نویسنده، فریدون شیردل مدیر فیلمبرداری، شیرین بینا بازیگر، محمدرضا لطفی مجری و منتقد و داریوش فرهنگ بازیگر و کارگردان سینما به عنوان میهمان ویژه حضور دارد.

علاقمندان به شرکت در این برنامه و یا عضویت در خانه فیلم فردوس می‌توانند به فرهنگسرای فردوس به آدرس فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 44020786 و44081027 تماس حاصل کنند.