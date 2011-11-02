۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

مهر خبر می دهد:

قیمت انواع سکه افزایش یافت/ طرح جدید 594 هزار تومان

قیمت انواع سکه امروز در بازار و بانک مرکزی افزایش یافت و براین اساس نرخ سکه طرح قدیم در بازار 610 هزار تومان و طرح جدید 594 هزار تومان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار 610 هزار تومان، طرح جدید 594 هزار تومان، نیم سکه 284 هزار تومان، ربع سکه 148 هزار تومان و گرمی 77 هزار تومان است که براین اساس نسبت به نرخهای دیروز افزایش نشان می دهند.

بانک مرکزی امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید را برای عرضه در شعب بانکی با احتساب نرخ مالیات بر ارزش افزوده 586 هزار و 560 تومان، نیم سکه را نیم سکه 278 هزار و 720 تومان، ربع سکه 145 هزار و 600 تومان و گرمی 74 هزار و 880 تومان تعیین کرد.

این نرخها دیروز به ترتیب 581 هزار و 360 تومان، 277 هزار و 160 تومان، 144 هزار و 560 تومان و 74 هزار و 880 تومان بود.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1731 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 54 هزار و 830 تومان است.

