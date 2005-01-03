يك روزنامه آلماني:‌ اروپا در آستانه سالي پر از تصميم گيري قرار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني ،‌ اروپا در سال جديد ميلادي با مسائل مختلفي مواجه است كه تمامي آنها نياز به تصميم گيري دارد .

در يكي ازاين حوادث مهمانتخابات عراق كه در تاريخ 30 ژانويه است نظر كشورهاي اروپايي را به خود معطوف كرده است .

دو مسئله در اين ميان بيشتر از همه افكار عمومي را به خود مشغول كرده است ، يكي شركت فعال مردم در انتخابات و ديگري احتمال وقوع حملات تروريستي در آستانه و روز برگزاري انتخابات .

وست ليشه روند شاو در ادامه نوشت : انتخابات حزب كارگر انگليس در ماه مي از ديگر مواردي است كه نگاه اروپاييها را به خود جلب كرده است . " توني بلر " نخست وزير انگليس پس از جنگ عراق محبوبيت خود را بطور قابل توجهي از دست داد . اكنون همه در انتظار برگزاري اين انتخابات و تعيين رئيس حزب كارگر هستند .

اين روزنامه در ادامه تصريح كرد : فرانسه در پاييز سال جاري درنظر دارد قانون اساسي واحد اروپا را به راي مردم خود بگذارد . " ژاك شيراك " رئيس جمهوري فرانسه بارها با اعلام اين مطلب خاطر نشان كرده است كه احتمال رد اين قانون اساسي از سوي مردم اين كشور وجود دارد . در صورتي كه چنين امري روي دهد اتحاديه اروپايي با مشكل بزرگي مواجه خواهد بود .

از ديگر موارد كه كشورهاي اروپايي با آن در گير هستند اوضاع اقتصادي در ميان اين كشورهاست . اتحاديه اروپايي در نظر دارد به همين منظور در تابستان سال جاري ميلادي اقدام به برگزاري كنفرانس با همين موضوع نمايد .

وست ليشه روند شاو همچنين افزود : " جرج بوش " رئيس جمهوري امريكا در تاريخ 18 ژانويه دومين دور رياست جمهوري خود را آغاز مي كند و اين امر پيامدهاي مختلفي را براي كشورهاي اروپايي به همراه خواهد داشت . از جمله مواردي كه در اين زمينه توجه كشورهاي اروپايي را جلب مي كند آينده عراق و وضعيت آتي اين كشور خواهد بود . بطور قطع اتخاذ تصميمات آتي بوش مي تواند تاثير بسزايي در آينده اين كشور داشته باشد .

ايران و فعاليتهاي هسته اي اين كشور مدتي است كه به يكي از موضوعات اصلي كشورهاي اروپايي تبديل شده است . رئيس جمهوري آمريكا بارها اعلام كرده است كه به فعاليتهاي غير متعارف هسته اي ايران پايان خواهد داد.بوش مدعي شده است كه در سال 2005 ميلادي در خصوص حمله نظامي به ايران تصميم گيري خواهد كرد .

اين درحالي است كه كشورهاي اروپايي تداوم برگزاري گفتگوهاي ديپلبماتيك را بهترين راه حل ممكنه براي پايان دادن به اختلاف نظرهاي موجود پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران مي دانند .