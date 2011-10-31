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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

کتاب عکس های انقلاب خراسان جنوبی منتشر می شود

کتاب عکس های انقلاب خراسان جنوبی منتشر می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: به همت حوزه هنری خراسان جنوبی نخستین کتاب عکس مبارزات مردم این استان در انقلاب منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: از تمامی علاقمندان به ثبت مصور تاریخ استان دعوت کرده ایم تا آثار خود را در اختیار این مجموعه قرارداده و نسبت به انتشار آن اقدام شود.

مجید کریمیان ادامه داد: با توجه به اینکه در این کتاب عکسهای انقلاب مرتبط با مبارزات مردم استان از سالهای 42 تا 57 خواهد بود از تمامی هم استانی ها دعوت می شود تا چنانچه عکسهایی از تجمعات، تظاهرات، شخصیتها و اماکن آن دوره دارند به دفتر ادبیات و پایداری حوزه هنری ارسال کنند.

معاون فرهنگی حوزه هنری خراسان جنوبی بیان کرد: آثار افراد با نام خودشان در این مجموعه عکس منتشر می شود.

کریمیان عنوان کرد: این طرح یکی از چندین طرح مصوب کارگروه فرهنگ و هنر استان برای حوزه هنری است که در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 1448412

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