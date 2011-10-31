تغییر نرخهای مخابراتی از اول دیماه/ مکالمه با تلفن ثابت 12درصد گران شد

جمشید پژویان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با تصویب شورای رقابت تعرفه هر پالس مکالمات تلفنی از 44.7 ریال به 51 ریال افزایش یافت اظهار داشت: تعرفه مکالمات تلفن همراه بدون افزایش و مانند گذشته محاسبه خواهد شد.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه 65 و 66 شورای رقابت نرخهای جدید مخابراتی اعلام شده است افزود: شورای رقابت تعیین نرخ خدمات ویژه مخابراتی که از سوی مخابرات به افراد حقیقی و حقوقی ارائه می شود را به مجمع شرکت مخابرات ایران واگذار کرد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه شورای رقابت در مورد نرخهای جدید مخابراتی فردا دهم آبان ماه به شرکت مخابرات ایران ابلاغ می شود اضافه کرد: این مصوبه از اول دی ماه لازم الاجرا خواهد بود و رونوشت آن به روسای سه قوه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان های نظارتی مرتبط مانند سازمان بازرسی کل کشور ارائه می شود.

پژویان با تاکید بر اینکه شورای رقابت بر اجرای این مصوبه نظارت خواهد داشت در مورد تغییر و یا عدم تغییر نرخهای مخابراتی بین شهری و براساس مسافت تاکید کرد که پیشنهاد مخابرات در این زمینه مورد موافقت شورای رقابت قرار نگرفت.

رئیس شورای رقابت گفت: شرکت مخابرات ایران در مورد حذف کدهای بین شهری و تغییر تعرفه های مخابراتی با اجرای این طرح تاکنون درخواستی به شورای رقابت ارائه نکرده است.

به گزارش مهر، تعرفه های تلفن ثابت حدود 7 سال بدون تغییر مانده بود. شرکت مخابرات ایران حدود 25 میلیون مشترک تلفن ثابت دارد.