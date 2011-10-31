"بوسیدن روی ماه" به حوزه هنری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه" به کارگردانی همایون اسعدیان و به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، برای پخش در داخل کشور و پخش در سایر کشورهای جهان به سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری واگذار شد.

این فیلم پس از اثر تحسین شده "طلا و مس" آخرین ساخته همایون اسعدیان است و روایت داستان احترام السادات و فروغ خانمی است که در همسایگی هم زندگی می کنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده و کارگردان: همایون اسعدیان (براساس طراحی از: منوچهر محمدی)، تهیه کننده: منوچهر محمدی، مدیرفیلمبرداری: حسین جعفریان، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: مرجان گلزار، صدابردار: ساسان نخعی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: مریم هژیروند، مدیرتولید: مجید کریمی.

فیلم سینمایی "طلا و مس" ساخته همایون اسعدیان چندی پیش جایزه بزرگ چهاردهمین جشنواره فیلم دین امروز را که 22 مهر تا چهارم آبان در شهر ترنتو ایتالیا برگزار شد دریافت کرد.

این جشنواره میزبان 14 فیلم سینمایی، کوتاه و مستند از ایران بود که در روز پایانی، "طلا و مس" دو جایزه بزرگ جشنواره "در روح ایمان" و جایزه هیئت داوری مجمع جهانی کاتولیک را دریافت کرد.

"طلا و مس" تا کنون در جشنواره‌های فیلم باتومی گرجستان، ونکوور کانادا، آناهایم آمریکا، پالم اسپرینگز آمریکا، موزه هنرهای زیبای بوستون آمریکا، آکادمی هنر هونولولو آمریکا، آسیایی ـ آمریکایی سن فرانسیسکو آمریکا، واشنگتن دی‌سی آمریکا، جشنواره فیلم‌های ایرانی در بریسبین، کانبرا و آدلاید استرالیا، جشنواره یاری سوئد و دین امروز ایتالیا به نمایش درآمده است.