نامدار عبدالهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: سال گذشته با بانک ملی توافق نامه ای برای ارائه وام به فرهنگیان داشتیم که کل اعتبار آن هشت هزار میلیارد ریال بود که به تمام استانها ابلاغ کردیم تا به تناسب تعداد متقاضیان دریافت وام از طریق بانک ملی استان خود وارد مذاکره شوند و سهمشان را دریافت کنند.

وی ادامه داد: توافق نامه قبلی برای ارائه وام خرید مسکن و خودرو و بخشی از آن تسهیلات قرض الحسنه بود که به تناسب درخواست هر استان به فرهنگیان ارائه شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: هم اکنون نیز در حال مکاتبه با یکی از بانکها برای ارائه تسهیلات جدید مالی به فرهنگیان هستیم.