موافقت با پیشنهاد مالزی/"جنبش جهانی برای اعتدال" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، "نجیب رزاق" در پایان این نشست افزود: تعهد کشورهای جهان به ترویج اعتدال و میانه روی باعث بهبود امنیت بین المللی و غلبه بر تمام اشکال افراط گرایی خواهد شد.

نخست وزیر مالزی از برگزاری یک همایش بین المللی با موضوع "جنبش جهانی برای اعتدال و میانه روی" در ماه ژانویه در کوالالامپور خبر داد و گفت: مالزی باید تمام تلاش خود را برای ترویج این ایده پیشنهادی به کار گیرد و در اصل مردم حامی اصلی این ایده هستند.

تعهد به حفظ امنیت محیط زیست ملی و بین المللی از دیگر نکات اصلی مورد توافق سران کشورهای مشترک المنافع در پایان این نشست بود.

پنجاه و چهارمین نشست رهبران کشورهای مشترک المنافع از روز جمعه 28 اکتبر با حضور سران 53 کشور جهان به مدت سه روز در شهر پرت استرالیا برگزار شد.

کشورهای مشترک المنافع به گروه 53 کشوری اطلاق می شود که به جز موزامبیک و کامرون پیش از این مستعمره بریتانیا بوده اند.

