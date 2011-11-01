به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتاپست چاپ اندونزی، " مارتی نتالگاوا" پس از ملاقات با مقام های دولتی و مخالفان دولت از جمله "آنگ سان سوچی" رهبر مخالفان در طی سفر خود به این کشور ، افزود: من در طول سفرم نشانه ای مبنی بر تلاش برای توقف روند اصلاحات سیاسی در میانمار مشاهده نکردم.

وی درعین حال اظهار نظر در خصوص پاسخ به درخواست میانمار برای تصدی پست ریاست دوره ای اتحادیه آسه آن را به زمان دیگری پس از بازگشت به اندونزی و مذاکره با دیگر مقامات اتحادیه آسه آن موکول کرد.

سفر وزیر خارجه اندونزی با هدف بررسی میزان آمادگی دولت میانمار برای تصدی پست ریاست اتحادیه آسه آن در سال 2014 که مخالفت هایی را در پی داشته، انجام شده است.

دولت میانمارطی سال گذشته با بازکردن فضای سیاسی کشور و برگزاری انتخابات، آزادی "آنگ سان سوچی" رهبر مخالفان دولت از حبس خانگی و اعلام عفو عمومی برای زندانیان آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در تلاش است چهره بین المللی خود را ترمیم کند.