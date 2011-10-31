به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید شمسالدین حجازی با اشاره به کمبود بیمارستان زنان و زایمان در استان قم اظهار داشت: در این راستا چهار اتاق جراحی، عمل و زنان و زایمان در بیمارستان حضرت معصومه(س) راهاندازی و به صورت غیر رسمی آغاز به کار کرده است.
وی در ادامه به لزوم اهمیت راهاندازی چند مرکز اوژانس 115 در استان اشاره کرد و ادامه داد: با حمایت استانداری تا پایان سال، سه مرکز اورژانس وارد چرخه فعالیت میشود.
حجازی به دیگر مصوبات سفر رهبری اشاره کرد و یادآور شد: از این محل ساختمان مرکز بهداشت استان تامین اعتبار شده و در مرحله مناقصه قرار دارد، همچنین مناقصه ساخت دانشگاه پرستاری در پردیس دانشگاه علوم پزشکی با مساحت 50 هکتار نیز در حال انجام است.
وی تصریح کرد: ساخت خوابگاه 550 نفره توسط دانشگاه در پردیس علوم پزشکی که مطالعات آن انجام شده و در مرحله مناقصه قرار دارد نیز از دیگر مصوبات این سفر با برکت است.
راه اندازی بخش رادیوتراپی در بیمارستان شهید بهشتی قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی بخش رادیوتراپی بیمارستان شهید بهشتی خبر داد و گفت: دستگاه رادیوتراپی بیمارستان شهید بهشتی خریداری شده و محل مناسب برای دستگاه ساخته میشود که تا یک سال آینده پس از اینکه ساختمان تکمیل شد، راهاندازی بخش مستقل رادیوتراپی بیمارستان شهید بهشتی صورت میگیرد.
وی با اشاره به عزم وزارت بهداشت برای کمک به استان قم پس از سفر مقام معظم رهبری، یادآور شد: دستور کتبی کمک یک میلیارد تومانی وزارت بهداشت برای کمک به تجهیز بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قم به زودی محقق میشود.
حجازی در ادامه اظهار داشت: در خصوص بیمارستان شهید بهشتی نوآوریهایی داشتیم که برخی از امکانات خریداری شده آن در کشور بیسابقه است که در هفتههای آتی با حضور مقام وزارت افتتاحیههایی از جمله فاز نهایی بیمارستان شهید بهشتی انجام میشود.
وی تصریح کرد: 18 و نیم میلیارد تومان اعتبار طی سالهای 90 و 91 در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت که با هماهنگیهای مناسب با وزارت بهداشت و استانداری صورت میگیرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از افتتاح فاز نهایی بیمارستان شهید بهشتی قم با حضور وزیر بهداشت طی هفتههای آتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید شمسالدین حجازی با اشاره به کمبود بیمارستان زنان و زایمان در استان قم اظهار داشت: در این راستا چهار اتاق جراحی، عمل و زنان و زایمان در بیمارستان حضرت معصومه(س) راهاندازی و به صورت غیر رسمی آغاز به کار کرده است.
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