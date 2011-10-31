مسابقات کشوری قرآن مقطع شکوفه ها در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن خراسان رضوی، سی و سومین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن شکوفه ها و سومین دوره مسابقات اذان شکوفه از 12 آبان ماه لغایت 18 آبان ماه در تالار نور اداره اوقاف و امور خیریه استان برگزار می شود.

براساس این گزارش این مسابقات که با حضور نفرات برتر و منتخب استان ها برگزار می شود، در گروه برادران از جمعه 13 آبان ماه آغاز و تا یکشنبه 15 آبان ماه ادامه دارد و در گروه خواهران نیز از دوشنبه 16 آبان ماه آغاز و تا چهارشنبه 18 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

این دوره ازمسابقات در دو شیفت صبح از ساعت 8 تا 11:30 و در شیفت عصر از ساعت 14 تا 21:30 برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است، مراسم افتتاحیه مسابقات گروه برادران پنج شنبه 12 آبان ماه از ساعت 17:30 و افتتاحیه مسابقات گروه خواهران دوشنبه مورخه 16 آبان ماه در تالار نور برگزار می شود.