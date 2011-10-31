مدل توسعه کشورهای غربی شکست خورده است / لزوم الگوبرداری از شرق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، نخست وزیر اسبق مالزی طی سخنانی در همایش بین المللی اقتصاد و بانکداری اسلامی در جزیره لانکاوی، افزود: در حال حاضر مشکلات بسیاری در کشورهای غربی وجود دارد که یکی از این مشکلات وجود امکان استقراض بیش از حد بدون توانایی بازپرداخت است.

وی با بیان اینکه امروز شاهد ظهور کشورهای شکست خورده در جهان توسعه یافته هستیم، گفت: برخلاف کشورهای غربی، کشورهایی مانند چین ، کره جنوبی و ژاپن از ذخایر مالی بالایی برخوردار هستند و بهتر از کشورهای غربی می توانند محصولات خود را تولید و عرضه کنند.

ماهاتیر محمد ضمن تاکید بر الگوبرداری از نمونه های موفق گفت: در مدل توسعه در کشورهای غربی تنها میل به خرید و حریص بودن تقویت شده و مردم بدون تفکر درباره عواقب خرج کردن تمایل به مصرف بیشتر دارند.

وی به مشکلات بدهی یونان اشاره کرد و گفت: پیروی از مدل توسعه غربی باعث شده است که کشوری مانند یونان بیش از 200 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را بدهکار باشد.



