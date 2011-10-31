خندیدن رفتارهای مثبت کودک را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیررضا چمنی روانپزشک اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد کودکانی که با اخم معلمان روبه رو می‌شوند احساس گناه بیشتری می‌کنند که این مهم سبب افزایش اضطراب،‌ کاهش روحیه و خدشه دار شدن اعتماد به نفس کودک می‌شود که در نهایت کودک احساس نا کارآمدی و طرد شدگی می‌کند.

وی افزود:‌ از سوی دیگر لبخند والدین و معلمان کودک، به کودک احساس رضایت مندی می‌دهد و اعتماد به نفس کودک را افزایش می‌دهد.

این روانپزشک یادآورشد:‌ خنده در ارتقاء سلامت روان فرد و تقویت ارتباطات اجتماعی نقش موثری دارد.

وی با اشاره به این که خنده از اولین رفتارهای اجتماعی است اظهار کرد: ‌ابتدایی‌ترین خنده در سن 1 ماهگی به طور ناخودآگاه و بدون محرک محیطی اتفاق می‌افتد و سپس خندیدن در اثر محرک های بیرونی در سن 4 ماهگی زندگی صورت می‌پذیرد.

