به گزارش خبرنگار مهر، وهاب فرهمند، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در نشست خبری جام ولایت که پیش از ظهر امروز یکشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: جام ولایت با اهداف فرهنگی ورزشی برگزار می شود و تلاش مسئولان بر این است که در دوره‌های بعدی با حضور تیم‌های قوی‌تر این جام برگزار شده و بتوانیم به اهداف‌مان دست یابیم.

وی با بیان اینکه از فردای روز پایان مسابقات، مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و هیئت فوتبال این استان به ارزیابی تیم‌های تهرانی می پردازند، ادامه داد: ما جایزه ویژه‌ای برای تیم‌های تهرانی درنظر گرفته‌ایم که با این ارزیابی صورت گرفته، تیم‌هایی که نقش بیشتری در تربیت و معرفی بازیکنان مستعد به فوتبال و لیگ برتر را داشته‌اند در کنار تشویق فرصت حضور در این تورنمنت در سال آینده را به دست می آورند تا در کنار دو تیم مطرح بین المللی قرار بگیرند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران اضافه کرد: برخی باشگاه‌ها بازیکن‌ساز هستند و برخی دیگر مصرف کننده بازیکن. ما تلاش می کنیم به تیم‌هایی که بازیکن ساز هستند، بیشتر بها دهیم که حضور ویژه‌شان در تورنمنت جام ولایت در سال آینده به همین خاطر است.

وی با بیان اینکه این تیم تهرانی که مورد تقدیر قرار می گیرد، لیگ برتری است نه متعلق به رده‌های پایین‌تر، اضافه کرد: تورنمنت جام ولایت با حضور تیم‌های؛ استقلال، پرسپولیس و ناسیونال پاراگوئه برگزار می شود. این تیم پاراگوئه‌ای در سال 1904 تاسیس شده و عمری 107 ساله دارد، در این مدت هشت بار قهرمان لیگ برتر کشورش شده و 6 بار نیز جام لیبرتادورس را فتح کرده است. همچنین در سال 2011 به عنوان تیم منتخب باشگاه های آمریکای جنوبی انتخاب شده و سابقه بسیاری خوبی در ساختن بازیکنان دارد.

فرهمند در پایان با بیان اینکه بزرگترین بازیکن فوتبال پاراگوئه دست پرورده همین باشگاه است و به نوعی این باشگاه خواستگاه بازیکنان دانشجوست، گفت: وزیر ورزش پاراگوئه خودش ابراز علاقمندی کرده در محل برگزاری مسابقات حضور یابد، البته ما هم با ارسال دعوتنامه‌ای به صورت رسمی وی را دعوت کرده ایم که امیدواریم ایشان هم دعوت ما بپذیرند.