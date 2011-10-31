به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر عبدلی افزود: شبکه توزیع صنایع‌دستی شامل تولیدکننده، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های طراحی و تهیه بسته‌بندی و بخش دولتی به عنوان انجام‌دهنده امور ستادی است که اتحادیه سراسری صنایع‌‌دستی تلاش می‌کند آن‌ها را با یکدیگر هماهنگ کند.

وی اظهار داشت: تا زمانی که محصول نهایی از کیفیت و استاندارد مشخصی برخوردار نباشد، طراحی و تهیه بسته‌بندی راه به جایی نخواهد برد.

رئیس اتحادیه سراسری صنایع‌دستی تصریح کرد: اگر به دنبال تعریف یک برند اقتصادی برای تولیدات صنایع‌دستی هستیم باید تحول در شبکه توزیع صنایع‌دستی را در دستور کار قرار دهیم.

عبدلی ادامه داد: اهمیت وجود بسته‌بندی مناسب برای تولیدات صنایع‌دستی حفاظت، سامان‌دهی تولید و فروش محصولات است و باید بپذیریم که ضرورت بسته‌بندی به عنوان یک حلقه از زنجیره تولید، توزیع و فروش احساس می‌شود.

این مقام مسوول با تاکید بر این که اتحادیه سراسری با هدف سامان بخشیدن به وضعیت بسته‌بندی، راه‌اندازی تعاونی دانش‌بنیان صنایع‌دستی را در دستور کار قرار داده است، افزود: با این رویکرد که تنها 2درصد کالاهای صنایع‌دستی از بسته‌بندی برخوردارند، ایجاد این تعاونی مورد توجه قرار گرفت.

رئیس اتحادیه سراسری صنایع‌دستی در ادامه اظهار داشت: در مراحل نهایی اخذ مجوز برای این تعاونی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.

عبدلی افزود: این تعاونی با توجه به حجم تولید، تنوع جغرافیایی، کیفیت‌، و در مجموع استانداردهای مشخص به طراحی و تهیه بسته‌بندی صنایع‌دستی اقدام می‌کند.