کرم الله محمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه محصولات نرم افزاری با 50 درصد تخفیف به بازدید کنندگان از نمایشگاه عرضه می شود.

وی از اختصاص 300 هزار ریال بن خرید رایگان به مدارس در این نمایشگاه خبر داد و اظهار داشت: طبق هماهنگیهای انجام شده بین اداره کل آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دانش آموزان مدارس می توانند به صورت گروهی از نمایشگاه رسانه های دیجیتال بازدید کنند.

مدیر اجرایی نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال در استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بن خرید ویژه مدارس در محل نمایشگاه در اختیار مدیران مدارس قرار می گیرد تا دانش آموزان از خدمات عرضه شده در نمایشگاه بهره مند شوند.

وی بیان داشت: همچنین کارگاه هایی با موضوع جنگ نرم و رسانه های دیجیتال، جنگ نرم در بازی های رایانه ای، آشنایی با انواع روشهای بازی سازی و وبلاگ نویسی برای دانش آموزان، دانشجویان و خانواده ها برگزار می شود.

نخستین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال 10 تا 15آبان ماه در محل مصلای امام خمینی (ره) یاسوج برگزار می شود.