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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

واله به مهر خبر داد:

دهمین دوره اردوهای دانش آموزی "رضوییون" در مشهد آغاز شد

دهمین دوره اردوهای دانش آموزی "رضوییون" در مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی از آغاز دهمین دوره اردوهای یک روزه "رضوییون" با حضور دانش‌آموزان مدارس امام رضا(ع) در مشهد خبر داد.

مجید واله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایجاد شور و نشاط در دانش‌آموزان، آماده ‌سازی آن‌ ها برای انجام فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و آموزش ضمنی الگوهای مدیریتی، سجایای اخلاقی و مشارکت جمعی، مهم‌ترین اهداف برگزاری این اردوهاست.

وی انجام کارهای فرهنگی را حساس و نیازمند دقت و توجه فراوان دانست و اظهارداشت: امروزه در کنار شیوه‌های کلاسی، بهترین راه برای انتقال پیام فرهنگی را می‌توان در قالب اردو و روش‌های نوین آموزشی جستجو کرد.

وی گفت: در این اردوها، اهداف بنیاد فرهنگی رضوی شامل آموزش، پرورش، تزکیه و آشنا کردن نسل نوجوان و جوان با اخلاق علمی اسلام مدنظر است.

واله تصریح کرد: در این اردوها، ایستگاه‌های مختلف ورزشی، هنری، احکام، امداد و نجات، طبیعت و نمایشگاه کتاب، حرم‌شناسی، سفره‌آرایی، هنرهای تجسمی، طب‌سوزنی و مشاوره پیش ‌بینی شده است.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان ضمن بهره‌مندی از امکانات رفاهی، تفریحی، ورزشی و هنری موجود، یک روز شاد و به یادماندنی را سپری می‌کنند.

واله افزود: در هر سال تحصیلی دو دوره اردوی رضوییون در ابتدا و انتهای سال تحصیلی ویژه دانش‌آموزان مدارس امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: این اردو از 9 آبان ماه آغاز شده و تا 15 همین ماه نیز ادامه دارد.

کد مطلب 1448461

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