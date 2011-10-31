دهمین دوره اردوهای دانش آموزی "رضوییون" در مشهد آغاز شد

مجید واله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایجاد شور و نشاط در دانشآموزان، آماده سازی آن ها برای انجام فعالیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی و آموزش ضمنی الگوهای مدیریتی، سجایای اخلاقی و مشارکت جمعی، مهمترین اهداف برگزاری این اردوهاست.
وی انجام کارهای فرهنگی را حساس و نیازمند دقت و توجه فراوان دانست و اظهارداشت: امروزه در کنار شیوههای کلاسی، بهترین راه برای انتقال پیام فرهنگی را میتوان در قالب اردو و روشهای نوین آموزشی جستجو کرد.
وی گفت: در این اردوها، اهداف بنیاد فرهنگی رضوی شامل آموزش، پرورش، تزکیه و آشنا کردن نسل نوجوان و جوان با اخلاق علمی اسلام مدنظر است.
واله تصریح کرد: در این اردوها، ایستگاههای مختلف ورزشی، هنری، احکام، امداد و نجات، طبیعت و نمایشگاه کتاب، حرمشناسی، سفرهآرایی، هنرهای تجسمی، طبسوزنی و مشاوره پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: دانشآموزان ضمن بهرهمندی از امکانات رفاهی، تفریحی، ورزشی و هنری موجود، یک روز شاد و به یادماندنی را سپری میکنند.
واله افزود: در هر سال تحصیلی دو دوره اردوی رضوییون در ابتدا و انتهای سال تحصیلی ویژه دانشآموزان مدارس امام رضا(ع) برگزار میشود.
وی افزود: این اردو از 9 آبان ماه آغاز شده و تا 15 همین ماه نیز ادامه دارد.
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