دهمین دوره اردوهای دانش آموزی "رضوییون" در مشهد آغاز شد

مجید واله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایجاد شور و نشاط در دانش‌آموزان، آماده ‌سازی آن‌ ها برای انجام فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و آموزش ضمنی الگوهای مدیریتی، سجایای اخلاقی و مشارکت جمعی، مهم‌ترین اهداف برگزاری این اردوهاست.

وی انجام کارهای فرهنگی را حساس و نیازمند دقت و توجه فراوان دانست و اظهارداشت: امروزه در کنار شیوه‌های کلاسی، بهترین راه برای انتقال پیام فرهنگی را می‌توان در قالب اردو و روش‌های نوین آموزشی جستجو کرد.

وی گفت: در این اردوها، اهداف بنیاد فرهنگی رضوی شامل آموزش، پرورش، تزکیه و آشنا کردن نسل نوجوان و جوان با اخلاق علمی اسلام مدنظر است.

واله تصریح کرد: در این اردوها، ایستگاه‌های مختلف ورزشی، هنری، احکام، امداد و نجات، طبیعت و نمایشگاه کتاب، حرم‌شناسی، سفره‌آرایی، هنرهای تجسمی، طب‌سوزنی و مشاوره پیش ‌بینی شده است.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان ضمن بهره‌مندی از امکانات رفاهی، تفریحی، ورزشی و هنری موجود، یک روز شاد و به یادماندنی را سپری می‌کنند.

واله افزود: در هر سال تحصیلی دو دوره اردوی رضوییون در ابتدا و انتهای سال تحصیلی ویژه دانش‌آموزان مدارس امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: این اردو از 9 آبان ماه آغاز شده و تا 15 همین ماه نیز ادامه دارد.