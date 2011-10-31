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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

عاشوری/

دانش آموزان در حفظ پایداری از ارزش های انقلاب بسیار تاثیرگذار هستند

دانش آموزان در حفظ پایداری از ارزش های انقلاب بسیار تاثیرگذار هستند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندر انزلی گفت: دانش آموزان طی دوران دفاع مقدس و همچنین در حفظ پایداری از ارزش های انقلاب بسیار تاثیرگذار بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کریم عاشوری ظهر دوشنبه در مراسم یادواره 39 شهید دانش آموز شهرستان صومعه سرا که در مصلی این شهرستان برگزارشد، افزود: به شهادت رسیدن نخستین شهید دانش آموزگیلان در شهرستان صومعه سرا یعنی شهید " فریبرز برشنورد " بیانگر درک انقلاب از سوی دانش آموزان این شهرستان زودتر از مناطق دیگر بوده است.

وی همچنین افزود: اگر شهدا نبودند هرگز انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید و همینطور امنیت پایدار کشور و آسایش امروز آحاد مردم  و جامعه مرهون فداکاری و ایثار آنان بوده است.

رئیس تبلیغات اسلامی انزلی گفت: دانش آموزان در زمان جنگ و طول انقلاب در حفظ پایداری از ارزش های انقلاب بسیار تاثیرگذار بوده و با کسب علم و دانش اندوزی انقلاب را در جهان مطرح کردند.

وی افزود: روشنفکران و دانشمندانی که امروز افتخار کشور هستند و در عرصه های فرهنگی، هنری، اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی را به عنوان الگو در جهان معرفی می کنند، دانش آموزانی بودند که در سنگرهای مدرسه دانش کسب کرده اند.

عاشوری یادآورشد: دشمنان ملت ایران امروز به قدری از قلم و کسب دانش جوانان کشور رعب و وحشت دارند که از سلاح های اتمی نمی ترسند چون می دانند قلم دانش آموزان باعث اتحاد و همدلی ملت مسلمان جهان می شود و کشورهای منطقه را به سوی انقلاب ایران متمرکز می کند.

کد مطلب 1448478

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