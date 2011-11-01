به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، "محی الدین یاسین" طی سخنانی در دانشگاه ایالت صباح مالزی افزود: مردم نباید اجازه فعالیت به کسانی بدهند که با بهره برداری از مسایل حساس، موقعیت و ظرفیت برای پیشرفت مالزی را به خطر می اندازند.

وی تحریک حساسیت های نژادی و مذهبی را جرقه ای برای یک شورش دانست و گفت: مالزی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته و مرفه درجهان است.

محی الدین یاسین مالزی را کشوری ویژه با تنوع قومیتی خاص عنوان کرد و گفت: ما باید به حفظ هماهنگی در روابط اعتقادی و نژادی در میان اقوام مختلف مالزی توجه ویژه داشته باشیم.

مالزی یک کشورچند نژادی است و مردم این کشوراز سه نژاد مالایی (۶۰٪)، چینی(۲۷٪)، هندی (۱۲٪) و غیره (۱٪) تشکیل شده است .