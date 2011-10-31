نشست "تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان" در غرفه مهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "سید احمد موسوی مبلغ" معاون سردبیر خبرگزاری صدای افغان، "سید محمدرضا موسوی" دبیر سیاسی این خبرگزاری و دکتر "حسن لاسجردی" کارشناس مسائل بین الملل در نشستی درغرفه مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها درباره وضعیت امنیتی افغانستان، افزایش شمار حملات خارجی و کشته شدن نظامیان ناتو این کشور، وضعیت پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان و آینده این کشور پس از ترور "برهان الدین ربانی" گفتگو کردند.

در جریان برگزاری سید احمد موسوی مبلغ به تشریح اهداف غرب در افغانستان و شرکت رسانه های ایرانی و کشورهای اسلامی در هفدهمین جشنواره مطبوعات را مثبت ارزیابی کرد.

معاون سردبیر خبرگزاری صدای افغان همچنین در این نشست به دلایل حضور آمریکا در افغانستان و جزئیات پیمان راهبردی واشنگتن - کابل پرداخت.

معاون سردبیر و دبیر سیاسی صدای افغان به موضوعات مهم نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه در استانبول پرداخت و اعلام کرد ترکیه فعال ترین دیپلماسی را در افغانستان دارد و به عنوان کشوری میانجی میان دولت و طالبان محسوب می شود.

کارشناسان در ادامه به بررسی قدرت روز افزون طالبان در افغانستان پرداخته و اعلام کردند دولت فعلی توانایی نظامی بلندمدتی را علیه طالبان ندارد و از سوی دیگر خارجی ها هم علاقمند به برقراری امنیت در افغانستان نیستند.

سید احمد موسوی مبلغ به منابع سرشار طبیعی آهن، گاز، سنگ های قیمتی و اورانیوم در افغانستان اشاره کرد و گفت آمریکا و انگلیس برای تسلط بر این منابع با یکدیگر اختلاف نظر بسیاری دارند.

مشروح این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.