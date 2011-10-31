نهضت پیشاهنگان هلال احمر گیلان 700 عضو دارد

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نهضت پیشاهنگان هلال احمر با رویکرد ایمان به خدا، ادب، پاکی، مهربانی، صداقت، خدمات عام المنفعه و دینی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به ترتیب با شعار( محبت کن، خدمت کن و آماده باش ) در حال فعالیت است.

وی اظهارداشت: اعضای این نهضت در سراسر استان با بیش از 700 نفر عضو ضمن محکوم کردن استکبار جهانی و دفاع از حقوق مظلومان همگام با دیگر دانش آموزان در راهپیمایی دشمن شکن 13 آبان شرکت می کنند.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت مقابله با حوادث طبیعی در جمعیت هلال احمر

مدیرعامل هلال احمر گیلان همچنین از برگزاری دوره آموزشی مدیریت مقابله با حوادث طبیعی برای 238 نفر از کارکنان جمعیت در رشت و 16 شعبه هلال احمر در سراسر استان خبر داد.

وی هدف از برگزاری این دوره را مدیریت صحیح در هنگام بروز حوادث طبیعی، ارتقای سطح آگاهی و نحوه مدیریت حوادثی از قبیل سیل، زلزله، طوفان، آتش سوزی و غیره کاهش تلفات و خسارات در بین همکاران حوادث احتمالی عنوان کرد.

محمدی ادامه داد: شرکت کنندگان پس از پایان دوره و شرکت در آزمون گواهی پایان دوره از جمعیت دریافت می کنند.

برگزاری مسابقه نقاشی غنچه های هلال با هدف " آشنایی کودکان با فعالیت های امدادی "

وی افزود: جمعیت هلال احمر شهرستان آستانه اشرفیه با هدف آشنایی کودکان عضو غنچه های هلال اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی کرده است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: در این مسابقه که با شرکت 30 نفر از کودکان عضو غنچه های هلال برگزار شد، شرکت کنندگان باورها و تصاویر ذهنی خود را از فعالیت های هلال احمر در امدادرسانی و کمک به همنوعان بر روی کاغذ و به صورت نقاشی به تصویر کشیدند.

وی اظهارداشت: در پایان این مسابقه ها به کودکان شرکت کننده، هدایایی به رسم یاد بود و به نفرات برتر جوایز ویژه ای اهدا شد.

محمدی در ادامه بستر سازی برای ارتقای فرهنگ امدادی و فعالیت های بشردوستانه را از اهداف اجرای این مسابقه عنوان کرد.