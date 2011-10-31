ایجاد 163 نقطه برای عرضه بهداشتی دام در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفایی روز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به فرارسیدن عید قربان و ایجاد مراکز دام بهداشتی و قربانگاهها توسط شهرداری تهران اظهار کرد: متاسفانه در سطح شهر تهران شاهد عرضه دام به صورت غیر بهداشتی هستیم و در این زمینه 500 نقطه عرضه غیر مجاز در تهران وجود دارد که شرایط بهداشتی دام در آنها کنترل نمی شود و دامها قبل از ذبح معاینه نمی شوند که از لحاظ عوامل زیست محیطی نیز این مسئله مهم است و به طور کل در سلامت شهر تهران تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: شهرداری تهران برای اصلاح این وضعیت دو اقدام مهم را در دستور کار دارد که یکی ایجاد جایگاه ثابت برای عرضه دام بهداشتی و طیور در شهر تهران است تا شهروندان بتوانند در طول سال آن را به طور سالم خریداری کنند و سه مرکز ثابت برای عرضه دام بهداشتی در شهر وجود دارد که این مراکز در مناطق 4 ، 15 و 18 قرار داشته و تا پایان سال نیز در منطقه 5 مرکز عرضه دام به بهره برداری می رسد .

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهر تهران افزود: شهروندان می توانند خرید خود را از این مراکز با مراجعه مستقیم و یا تلفنی انجام دهند و از طریق تلفن 55050000 سفارشات خود را داده و دام را به طور زنده یا کشتار شده تحویل گیرند .

صفایی با بیان این که در روز عرفه و عید قربان کنار مراکز عرضه دام قربانگاه هایی از اعتبارات عمومی شهر تهران آماده می شود تا دام به صورت بهداشتی عرضه شود گفت: سال گذشته نیز 11 نقطه برای عرضه بهداشتی دام در روز عید قربان ایجاد شده بود که امسال به 16 نقطه افزایش می یابد و بیش از 25 هزار راس دام سبک و همچنین بیش از 1000 راس گاو و گوساله تدارک دیدیم که امسال این میزان به بیش از 30 هزار راس دام می رسد .

وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 22 هزار دام در روز عرفه و عید قربان عرضه شد که شهروندان نیمی از آن را به طور زنده و نیمی از آن را کشتار شده خریداری کردند ، افزود : همچنین در قربان گاهها 334 دام مشمول قرنطینه قبل از ذبح شدند چرا که پیش از ذبح معاینه شده و از سلامت کامل برخوردار نبودند که اگر این میزان دام در شهر به صورت غیر بهداشتی عرضه می شد شهروندان را با مشکل سلامتی مواجه می کرد ، همچنین 1700 اندام دام نا سالم در قربانگاه ها ضبط شدند .

صفایی خاطر نشان کرد: دامی که توسط شهرداری تهران عرضه می شود از لحاظ مختلف کنترل شده چراکه در مراکز ما مهم ترین مساله موضوع سلامت دام است و در این رابطه با 130 دامپزشک قرارداد منعقد شده تا در روز عرفه و عید قربان در مراکز عرضه و قربانگاه ها حضور یابند و پیش از ذبح دام را معاینه کنند و چنانکه دام ناسالم باشد به خریدار خسارات آن داده می شود .

وی در ادامه با اشاره به اینکه عرضه دام در سطح شهر به غیر از اینکه غیر بهداشتی بوده، از نظارت مناسب از لحاظ تغذیه دام و بحث توزیع و عرضه نیز برخوردار نیست، گفت: ترازوهای مراکز عرضه دام شهرداری دیجیتال است در صورتی که این امکان در سطح شهر لحاظ نشده است. ضمن این که عرضه دام در این مراکز از لحاظ اقتصادی نیز برای شهروندان بهتر است، همچنین معقول است که در همین قربانگاهها دام ذبح شود تا چنانچه اندام دام پس از ذبح ناسالم باشد، شهروندان خسارت خود را دریافت کنند .

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهر تهران در خصوص قیمت گذاری دام نیز گفت: هم اکنون امکان قیمت گذاری وجود ندارد اما به هر حال روز عرفه و عید قربان دامها با قیمت متعادل عرضه می شود چراکه در این خصوص با سه تشکل اصلی دام که کار عرضه دام را به طور گسترده در کشور به انجام می رسانند قرارداد داریم که این تشکل ها در 16 نقطه از مراکز و قربانگاههای شهر تهران ، آغل خاص دارند و قیمت دام را به طور متعادل عرضه می کنند و دیگر فروشندگان نیز تحت تاثیر آن ها قیمت دام را متعادل می کنند که در این رابطه می توان به اتحادیه دامداران عشایر کشور و سامان دام اشاره کرد .

صفایی تصریح کرد: قیمت دام در روز عید قربان نوسان خواهد داشت چراکه دامها از نژادهای مختلف ، وزن و سن متفاوت هستند و این عوامل سبب می شود که قیمت دام متفاوت شود و در مورد دام زنده نمی توان یک نرخ واحد عنوان کرد .

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری تهران افزود: مراکز خیریه معتبر می توانند با هماهنگی ایجاد شده در روز عید قربان در قربانگاهها و مراکز عرضه دام شهرداری حضور یابند و دامی که مردم هدیه می کنند را جمع آوری نمایند.

صفایی ادامه داد : همچنین در روز عید قربان با هماهنگیهایی که با معاونت اجتماعی و فرهنگی شهر تهران صورت گرفته ایستگاههایی در کنار قربانگاهها ایجاد می شود تا شهروندان از مراسم جشن این روز نیز بهره مند شوند، مراکز عرضه دام و قربانگاهها در روز عرفه از 6 صبح آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند و تا 8 شب فعال هستند، همچنین در روز عید قربان نیز از 5 صبح تا 5 عصر به عرضه دام می پردازند.

وی افزود: علاوه بر عرضه دام در جایگاههای ثابت شهرداری تهران، مکانهای عرضه بهداشتی دام در روز عید قربان در مناطق 1، 2، 3، 5، 9، 10 ، 12، 14 ، 16؛17 ، 19، 20، 21 است .

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری تهران در ادامه با اشاره به اینکه از 4 ماه گذشته عرضه مرغ بسته بندی تازه در فروشگاهها و میادین شهرداری آغاز شده است اظهار کرد: اداره کل دامپزشکی تهران به دنبال آن است که عرضه مرغ تازه بسته بندی شده در استان تهران به صورت اجباری به اجرا درآید و در این راستا از دو هفته اینده در میدان بهمن فقط مرغ تازه بسته بندی شده عرضه می شود .