راستگویی کلید موفقیت و رفع مشکلات در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مجتبی رودباری ظهر دوشنبه در جمع نمازگزاران به اهمیت صداقت و راستگویی در جامعه اشاره کرد و اظهارداشت: مهمترین توصیه اهل بیت (ع) برای جامعه صداقت و راستگویی در رفتار و گفتار است زیرا ریشه تمامی زشتی ها و کج روی ها در دروغ گویی است.

وی همچنین اظهارداشت: خیلی از سردمداران می دانند حق چیست و موجب چه پیشرفتی در جامعه می شود ولی برای رسیدن به منافع خویش به دروغ متوسل شده و با مانع شدن از اجرای حق، بزرگترین ظلم را به جامعه روا می دارند.

این روحانی معنوی گیلان در ادامه از همه افراد به ویژه بازاریان خواست با صداقت و راستگویی موجب پیشرفت جامعه شده و سعادت خود را در آخرت رقم زنند.

وی با ذکر احادیث و به استناد آیات قرآن گفت: گفتار و کردار باید از آغاز تا فرجام برای خدا باشد و صادقان نیز از چنین اوصافی برخوردار بوده زیرا گفتار و رفتارشان با ذات وجودیشان مطابقت دارد.

آیت الله رودباری یادآورشد: راستگویی موجب نجات انسان می شود پس باید آن را در زندگی اجتماعی خود بطورعملی پیاده کرد.