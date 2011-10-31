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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

مسئول کمیته فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی استان همدان معرفی شد

مسئول کمیته فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی استان همدان معرفی شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان از سوی استاندار به عنوان مسئول کمیته تخصصی قرآن منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی، حجت الاسلام احد آزادیخواه، مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان را به عنوان مسئول کمیته تخصصی فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی شورای عالی قرآنی استان همدان منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با عنایت به مصوبه جلسه شورای عالی قرآنی استان همدان به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان مسئول کمیته تخصصی توسعه فعالیتهای تبلیغی، ترویجی قرآنی شورای مذکور منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، بهره گیری از توان و تجربه فردی و همکاری و هماهنگی با اعضا و سایر کمیته های شورا در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ والای قرآنی در جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان این خطه میهن اسلامی موید و منصور باشید.

کد مطلب 1448499

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