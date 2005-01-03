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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۰۰

طي 9 ماه اول امسال :

بيش از 11 ميليون سنگ مس دركرمان استخراج شد

از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه بيش از 16 ميليون تن انواع مواد معدني از معادن استان كرمان استخراج شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي خانه معدن ايران ، تا پايان آذر ماه سال جاري از 216 معدن استان كرمان 154 معدن فعال و 62 معدن غير فعال بوده اند كه سرمايه ثابت معادن فعال اين استان 1/886 ميليارد ريال بوده است و 25 هزار و 527 نفر در اين معادن مشغول به كارند.

بر اساس اين گزارش ، حدود 11 ميليون تن سنگ مس ازمعادن اين استان استخراج شده است كه اين ميزان 52/66 درصد كل استخراج معادن كرمان را به خود اختصاص  داده است.

همچنين بيش از 1/3 ميليون تن سنگ آهن و 613 هزارتن زغال سنگ طي اين مدت استخراج شده است كه اين ميزان به ترتيب 27/19 و 8/30 درصد كل استخراج مواد معدني كرمان را به خود اختصاص داده است.

اين گزارش حاكي ازآن دارد مس ، آهن و زغال سنگ 6/89 درصد كل استخراج مواد معدني كرمان را به خود اختصاص داده است.

اين گزارش حاكي است : در حال حاضر توليد زغال سنگ خام در ايران 2 ميليون تن مي باشد كه استان كرمان با توليد 613  هزارتن درسال ، رتبه اول توليد اين محصول در ايران را داراست.

کد مطلب 144851

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