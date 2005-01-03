بيش از 11 ميليون سنگ مس دركرمان استخراج شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي خانه معدن ايران ، تا پايان آذر ماه سال جاري از 216 معدن استان كرمان 154 معدن فعال و 62 معدن غير فعال بوده اند كه سرمايه ثابت معادن فعال اين استان 1/886 ميليارد ريال بوده است و 25 هزار و 527 نفر در اين معادن مشغول به كارند.

بر اساس اين گزارش ، حدود 11 ميليون تن سنگ مس ازمعادن اين استان استخراج شده است كه اين ميزان 52/66 درصد كل استخراج معادن كرمان را به خود اختصاص داده است.

همچنين بيش از 1/3 ميليون تن سنگ آهن و 613 هزارتن زغال سنگ طي اين مدت استخراج شده است كه اين ميزان به ترتيب 27/19 و 8/30 درصد كل استخراج مواد معدني كرمان را به خود اختصاص داده است.

اين گزارش حاكي ازآن دارد مس ، آهن و زغال سنگ 6/89 درصد كل استخراج مواد معدني كرمان را به خود اختصاص داده است.

اين گزارش حاكي است : در حال حاضر توليد زغال سنگ خام در ايران 2 ميليون تن مي باشد كه استان كرمان با توليد 613 هزارتن درسال ، رتبه اول توليد اين محصول در ايران را داراست.