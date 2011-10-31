به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "ویتسک" که پیش از این قرار بود تا 16 آذرماه در سالن اصلی تالار مولوی اجرا شود، 26 آبانماه و پیش از برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت به اجرای عمومی خود خاتمه میدهد.
موضوع این نمایش، داستان شگفتانگیز گماشته تنگدستی است به نام فرانس وُیتسک که همچون موشی آزمایشگاهی جسم و روح خود را در برابر اندکی پول میفروشد تا چرخ زندگی خود و خانوادهاش را بچرخاند. او به زنش با همه وجود عشق میورزد، اما پس از چندی در مییابد به او خیانت شده است...
جعفر والی، هوشنگ قوانلو، پرویز بزرگی، شهروز دلافکار، مژگان خالقی، عباس منتظری، پوریا سلطانزاده و ابراهیم شریعتنیا بازیگران این نمایش هستند.
دانشجویان میتوانند برای تماشای نمایش "ویتسک" بلیت نیم بها تهیه کنند.
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