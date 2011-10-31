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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

جلسه هماهنگی لیگ برتر کشتی آزاد فردا برگزار می‌شود

جلسه هماهنگی لیگ برتر کشتی آزاد فردا برگزار می‌شود

نشست هماهنگی رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی فردا سه شنبه برگزار می شود که تعداد تیم‌های حاضر در این مسابقات افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور ظهر فردا سه شنبه با حضور نمایندگان تیم‌های حاضر در این مسابقات در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود.

در این نشست علاوه بر استماع نظرات نمایندگان تیم‌ها و مسئولان فدراسیون، گروه‌بندی مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور که از روز دوشنبه 16  آبان‌ماه آغاز می شود، مشخص خواهد شد.

تیم‌های خونه به خونه بابل، نفت تهران، آبفای زنجان، شهرداری همدان، ثامن‌الحجج (ع) خراسان رضوی، سایپای شمال، نیروی زمینی ارتش و شهرداری ملایر برای حضور در رقابت‌ها کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور اعلام آمادگی کرده‌اند و این مسابقات در دو گروه چهار تیمی برگزار می شود.

کد مطلب 1448514

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