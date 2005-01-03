اولين گردهمايي رابطين سلامت شهر تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر همزمان با اولين سالگرد تاسيس فرهنگسراي سلامت اين فرهنگسرا با همكاري ستاد شهر سالم تهران اقدام به برگزاري گردهمايي تخصصي رابطين سلامت شهر تهران كرده است .

بر اساس اين گزارش اين گردهمايي در دو بخش صبح به صورت عمومي و بعدازظهر به صورت كارگاههاي علمي و كاربردي رابطين سلامت برگزار مي شود كه بخش صبح شامل سخنراني با موضوعات و مفاهيم سلامت، عوامل تاثير گذار بر سلامت ارتقاء سلامت ، مشاركت بين بخشي ، مشاركت مردمي ، نهادهاي مردمي در ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه با حضور معاونت اجتماعي شهرداري تهران و رياست سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، رياست سازمان بهزيستي كشور و اساتيد برجسته است .

همچنين در بخش بعد ازظهر كارگاههاي علمي ، كاربردي رابطين و كارشناسان سلامت فرهنگسراها ، مراكز فرهنگي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، مناطق 22 گانه شهرداري تهران ، سازمانهاي وابسته به شهرداري و نهادها و ارگانهاي دولتي برگزار خواهد شد.

در اين كارگاهها رابطين سلامت در مورد روشن شدن وضعيت و نيازهاي شهروندان تهراني نياز سنجي و نظر سنجي از شهروندان پيرامون اولويت هاي سلامت بررسي اولويت هاي استراتژيك وزارت بهداشت و درمان درباره آموزش سلامتي ، بررسي راهكارهاي تعامل اداره آموزش سلامت وزارت بهداشت با فرهنگسراهاي كلان شهر تهران ، بررسي تحليل الگوهاي نوين و اثر بخش جهاني در حوزه سلامت شهروندان و نقش مديريت شهري در ارتقاء سطح سلامت جامعه به صورت علمي و كاربردي آشنا خواهند شد.