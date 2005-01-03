اگر اجازه بدهند بناي يادبود تختي را خودم مي سازم/ بزرگان كشتي با هم كنار نمي آيند

گروه ورزشي "مهر": درارتباط با ساخت بناي يادبود تختي با محمدرضا طالقاني رئيس فدراسيون كشتي گفت و گو كرديم. طالقاني در اين ارتباط به خبرنگار "مهر" اظهار داشت: اين روزها، رتق و فتق امورمربوط به كشتي تمام فكر و ذهن مرا به خود مشغول داشته است. ضمن اينكه درمورد احداث بناي يادبود جهان پهلوان تختي هم بايد بگويم به هيچ وجه قصد ندارم خودم را درگير اين ماجرا كنم اما به مجرد اينكه از من بخواهند ، اين كار را انجام مي دهم . همان طور كه پيش تر هم به آن اشاره كرده ام، طرح هاي خوبي در سر دارم كه حاضرم آن را به مرحله اجرا بگذارم.



رئيس فدراسيون كشتي در ادامه اظهار داشت : آقاي انصاري نماينده محترم مجلس 5 ميليارد ريال بودجه به احداث بناي يادبود تختي اختصاص دادند و اين پول خدمت آقاي خطيب ، مديركل تربيت بدني استان تهران است. اما حالا كه قرار شده اين طرح عملي شود ، سازمان ميراث فرهنگي از يك طرف و شهرداري تهران از طرف ديگر نسبت به ساخت اين بنا مخالفت مي كنند و مي خواهند طرح هاي خودشان را عملي كنند. ضمن اينكه صاحبان قبورهم نسبت به ساخت اين بنا در حريم اختصاصي شان اعتراض دارند. اما همان طور كه گفتم قصد ندارم بيش از اين وارد اين ماجرا شوم اما هر زمان كه از من بخواهند، دست به كار مي شوم.

طالقاني در ارتباط با تشكيل كميته خبرگان در رشته كشتي اظهار داشت: من خيلي هم از اينكه خبرگان و پيشكسوتان كشتي گرد هم جمع بيايند و در ارتباط با پيشرفت اين رشته بحث و تبادل نطر بكنند استقبال مي كنم اما ايشان ، خودشان با يكديگر اتفاق نظر ندارند و مانوس نيستند و به همين خاطر از دست من كاري برنمي آيد.