شهریار بحرانی:پیشنیازهای لازم برای ساخت یک اثر دینی
شهریار بحرانی کارگردان فیلم "مریم مقدس" فیلم دینی را یکی از ابزارهای تبلیغ غیرمستقیم برشمرد و گفت: فیلمی دینی است که با زبان هنری و غیرمستقیم مخاطب را به رفتار دینی ترغیب کند.
وی با اشاره به تلاش غرب در القای تفکرات آخرالزمانی خود به جهان در قالب سینما یادآور شد: برای اینکه فیلم در حوزه مفاهیم دینی تأثیرگذار باشد ما نیازمند کار فکری گسترده ای هستیم و به یک جریان فکری صحیح و قوی نیاز داریم که جامعه را به حرکت وادارد و به سمت معارف صحیح آخرالزمانی پیش ببرد و دقیقا بدانیم در آینده چه خواهد شد که در قبالش بدانیم چه باید کرد .
سادات منصوری: عدم توفیق کارگردانها در حوزه روح و برزخ/ اخلاق به تصویر کشیده شود
حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری مدیر مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در تشریح مؤلفه های فیلم دینی به خبرنگار مهر گفت: اصولا سینما و فیلم محصول تفکر سکولار و جامعه سرمایه داری است و اینکه از محصول یک جامعه سرمایه داری به نفع دین بهره برداری کنیم کار پرزحمتی است.
سادات منصوری تأکید کرد: فیلمی دینی است که به مخاطب عام یک مفهوم و مبنای دینی را در قالب هنر و دین عرضه کند که این کار واقعا پرزحمتی است که البته ساده ترین شکل فیلمهای دینی فیلمهای تاریخی است چون بیانگر یک روایت تاریخی است و در کنار نشان دادن زندگی ائمه و پیامبر اسلام(ص) رفتارهای اخلاقی را نیز آموش می دهد اما همان هم با چالش روبرو است.
حجت الاسلام سادات منصوری در پایان تصریح کرد: اگر فیلمهای ما به سمت عالم برزخ و روح و ... نروند -که درک این مفاهیم هم برای خود کارگردان و مجموعه سخت است- و به دنبال اخلاق اسلامی برویم بسیار موفق خواهیم بود چون مشکل جامعه ما این مفاهیم نظری دور از ذهن نیست بلکه مشکل جامعه مباحث اخلاقی -اجتماعی در مسائل ریز است.
همایون اسعدیان کارگردان فیلم "طلا و مس" نیز با تأکید بر اینکه تعریف درستی از سینمای دینی وجود ندارد تصریح کرد: من قائل به این تقسیم بندی نیستیم. برای مفهوم سینمای دینی نه تعریف درستی داریم و نه می توانیم تعریف بسازیم چراکه آنچه طی هزاران سال گذشته تا کنون به مفهوم اخلاق و فضیلتهای انسانی تعبیر شده به گونه ای ریشه در ادیان دارد و هر فیلمی راجع به انسان و فضیلتهای انسانی و اخلاقیات انسان بسازیم می تواند سینمای دینی تلقی شود.
حجت الاسلام دارابی: هشدار نسبت به آفات فیلم دینی
حجتالاسلام علی دارابی مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی نیز گفت: مایه اصلی فیلم دینی باید از انسانیت انسان، اخلاق و دینداری باشد.
دارابی شتابزدگی را یکی از آفات فیلم دینی برشمرد و گفت: گاهی هنرمندان و کارگردانها، هنر خوب و فاخر خود را به لحاظ شتابزدگی در تهیه فیلم دینی از دست می دهند و به تخیلاتی می پردازند که درست نیست چون مبتنی بر متن آموزه های دینی ما نیست و یا گاهی در برخی فیلمها دیده می شود از کلیشه هایی استفاده می کنند که مراتب عالیه آموزه های دینی ما را در حد تشریفات پایین می آورند و یا با دامن زدن به خرافات عامیانه باعث شبهاتی در ذهن جوانان و نوجوانان می شوند که سریالهای رمضانی ما گاها به این آفات آلوده می شوند.
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