شهریار بحرانی:‌پیش‌نیازهای لازم برای ساخت یک اثر دینی

شهریار بحرانی کارگردان فیلم "مریم مقدس" فیلم دینی را یکی از ابزارهای تبلیغ غیرمستقیم برشمرد و گفت: فیلمی دینی است که با زبان هنری و غیرمستقیم مخاطب را به رفتار دینی ترغیب کند.

وی با اشاره به تلاش غرب در القای تفکرات آخرالزمانی خود به جهان در قالب سینما یادآور شد: برای اینکه فیلم در حوزه مفاهیم دینی تأثیرگذار باشد ما نیازمند کار فکری گسترده ای هستیم و به یک جریان فکری صحیح و قوی نیاز داریم که جامعه را به حرکت وادارد و به سمت معارف صحیح آخرالزمانی پیش ببرد و دقیقا بدانیم در آینده چه خواهد شد که در قبالش بدانیم چه باید کرد .

سادات منصوری: عدم توفیق کارگردانها در حوزه روح و برزخ/ اخلاق به تصویر کشیده شود

حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری مدیر مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در تشریح مؤلفه های فیلم دینی به خبرنگار مهر گفت: اصولا سینما و فیلم محصول تفکر سکولار و جامعه سرمایه داری است و اینکه از محصول یک جامعه سرمایه داری به نفع دین بهره برداری کنیم کار پرزحمتی است.

سادات منصوری تأکید کرد: فیلمی دینی است که به مخاطب عام یک مفهوم و مبنای دینی را در قالب هنر و دین عرضه کند که این کار واقعا پرزحمتی است که البته ساده ترین شکل فیلمهای دینی فیلمهای تاریخی است چون بیانگر یک روایت تاریخی است و در کنار نشان دادن زندگی ائمه و پیامبر اسلام(ص) رفتارهای اخلاقی را نیز آموش می دهد اما همان هم با چالش روبرو است.

حجت الاسلام سادات منصوری در پایان تصریح کرد: اگر فیلمهای ما به سمت عالم برزخ و روح و ... نروند -که درک این مفاهیم هم برای خود کارگردان و مجموعه سخت است- و به دنبال اخلاق اسلامی برویم بسیار موفق خواهیم بود چون مشکل جامعه ما این مفاهیم نظری دور از ذهن نیست بلکه مشکل جامعه مباحث اخلاقی -اجتماعی در مسائل ریز است.

همایون اسعدیان: جایگاه اخلاق و انسانیت در سینما



همایون اسعدیان کارگردان فیلم "طلا و مس" نیز با تأکید بر اینکه تعریف درستی از سینمای دینی وجود ندارد تصریح کرد: من قائل به این تقسیم بندی نیستیم. برای مفهوم سینمای دینی نه تعریف درستی داریم و نه می توانیم تعریف بسازیم چراکه آنچه طی هزاران سال گذشته تا کنون به مفهوم اخلاق و فضیلتهای انسانی تعبیر شده به گونه ای ریشه در ادیان دارد و هر فیلمی راجع به انسان و فضیلتهای انسانی و اخلاقیات انسان بسازیم می تواند سینمای دینی تلقی شود.

رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران، فیلمهایی که به تاریخ ادیان و یا سرگذشت پیامبران می پردازد را در ژانر تاریخی دانست و تأکید کرد: هر فیلمی که به مسائل انسانی و اخلاقی بپردازد سینمای دینی است؛ بنابراین اگر از تاریخ ادیان و پیامبران و یا از یک شخصیت دینی و مذهبی فیلم ساخته شود و آن را جزو سینمای دینی محسوب کنیم، باقی فیلمها که بر روی مسائل انسانی و اخلاقی می پردازند نیز جزو سینمای دینی قرار می گیرند.

شاه حسینی: تفاوت نگاه هنرمندان شرق و غرب به مفاهیم دینی/ جایگاه دین در هالیوود

انسیه شاه حسینی کارگردان فیلم "شب به خیر فرمانده" نیز در مورد مؤلفه های "فیلم دینی" نیز در این مورد گفت: من هیچ تقسیم بندی در این زمینه ندارم؛ به نظرم هر چیز هنری و ارزشی که احساس امنیت در مخاطب به وجود آورد و کاری کند که مخاطب از زندگی روزمره فاصله بگیرد و به معنویت نزدیکتر شود این فیلم دینی است حالا می خواهد موضوعش هر چه باشد یعنی هر فیلمی که از ارزشها حرف بزند هم معناگرا و هم دینی است.

وی با بیان اینکه در انتقال مفاهیم دینی میزان اعتقاد کارگردان در باورپذیری مخاطب مؤثر است، به تفاوت نگاه شرق و غرب به مفاهیم دینی اشاره کرد و گفت: به هر حال هالیوود در سالهای اخیر احساس کرده است که مردم به معنویت هم نیاز دارند؛ اصولا هالیوود همیشه ابزار بوده، یک زمان برای جنگ افروزی و یک زمان برای آرامش دادن به مردم. در آثار غربیها زمانی که نگاه دینی شان را به شرقی ها نزدیک می کنند موفق ترهستند.