به گزارش خبرنگار مهر اردشیرمحمدی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی امروز در بازدید از غرفه مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با خبرنگاران اقتصادی مهر گفتگو کرد.

وی ضمن اعلام برنامه های جدید سازمان اموال تملیکی، از فروش و تعیین تکلیف بی سابقه اموال غیرمنقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

محمدی مهمترین وظیفه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را جمع آوری، نگهداری، مدیریت و فروش اموال منقول و غیرمنقول عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی این سازمان را بنگاه اقتصادی و درآمد - هزینه ای و حاکمیتی دانست.

اخبار تکمیلی در روزهای آتی منتشر می شود.