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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

محمدی در غرفه مهر خبرداد:

تعیین تکلیف بی سابقه اموال غیرمنقول

تعیین تکلیف بی سابقه اموال غیرمنقول

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ضمن اعلام برنامه های جدید این سازمان، از فروش و تعیین تکلیف بی سابقه اموال غیرمنقول از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر اردشیرمحمدی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی امروز در بازدید از غرفه مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با خبرنگاران اقتصادی مهر گفتگو کرد.

وی ضمن اعلام برنامه های جدید سازمان اموال تملیکی، از فروش و تعیین تکلیف بی سابقه اموال غیرمنقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

محمدی مهمترین وظیفه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را جمع آوری، نگهداری، مدیریت و فروش اموال منقول و غیرمنقول عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی این سازمان را بنگاه اقتصادی و درآمد - هزینه ای و حاکمیتی دانست.

اخبار تکمیلی در روزهای آتی منتشر می شود.

کد مطلب 1448547

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