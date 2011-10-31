به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش صالح‌ پور افزود:‌ با تمهیدات لازم از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، مشکل اصلی مستمری ‌بگیران برای ضمانت وامهای دریافتی از بانکها برای افراد درجه یک خانواده (پدر، مادر، همسر و فرزند) حل شده است.

وی گفت: مستمری‌ بگیران، باید ضمن مراجعه حضوری به شعبه مربوطه و سپردن تعهد کتبی، گواهی کسر اقساط موردنیاز برای دریافت وام را دریافت کنند.

صالح‌ پور افزود: پیش از این مستمری ‌بگیران برای دریافت گواهی کسر حقوق جهت ضمانت دریافت وام افراد خانواده همواره با مشکلات متعدد روبه‌رو بودند ازاین‌رو، تأمین‌اجتماعی برای احترام به کرامت انسانی مستمری ‌بگیران به عنوان صاحبان اصلی این سازمان اقدام به رفع این مشکل نموده است.

