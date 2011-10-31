  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

اعطای گواهی کسر اقساط به مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی

اعطای گواهی کسر اقساط به مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی

مدیرکل تأمین‌اجتماعی شهرستانهای استان تهران گفت: مستمری ‌بگیران تحت‌پوشش این سازمان از این پس می‌توانند برای ضمانت تسهیلات بانکی افراد درجه یک خانواده خود، با مراجعه حضوری به شعب‌‌ تامین‌اجتماعی شهرستانهای تهران گواهی تعهد کسر از اقساط دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش صالح‌ پور افزود:‌ با تمهیدات لازم از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، مشکل اصلی مستمری ‌بگیران برای ضمانت وامهای دریافتی از بانکها برای افراد درجه یک خانواده (پدر، مادر، همسر و فرزند) حل شده است.

وی گفت: مستمری‌ بگیران، باید ضمن مراجعه حضوری به شعبه مربوطه و سپردن تعهد کتبی، گواهی کسر اقساط موردنیاز برای دریافت وام را دریافت کنند.

صالح‌ پور افزود: پیش از این مستمری ‌بگیران برای دریافت گواهی کسر حقوق جهت ضمانت دریافت وام افراد خانواده همواره با مشکلات متعدد روبه‌رو بودند ازاین‌رو، تأمین‌اجتماعی برای احترام به کرامت انسانی مستمری ‌بگیران به عنوان صاحبان اصلی این سازمان اقدام به رفع این مشکل نموده است.
 

کد مطلب 1448550

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها