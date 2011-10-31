اجرای طرح سرشماری در پاکدشت به خوبی در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی صبح امروز در بازدید از ستاد سرشماری نفوس و مسکن پاکدشت در کانون شهدای این منطقه افزود: طرح ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هشتمین روز از اجرا، بدون هیچ مشکلی و به خوبی در شهرستان پاکدشت در حال انجام است.

وی گفت: بر اساس بازدیدها و بررسیهای بعمل آمده از سطح شهرستان پاکدشت، سرشماری با روند مطلوب و دقت و سرعت بالایی در شهرها و روستاهای شهرستان در حال اجراست.

این مسئول ادامه داد: آمار یکی از عوامل مهم برنامه ریزی در سطح کلان کشور بوده و هر چقدر آمار دقیق ‌تر باشد، برنامه ریزی نیز دقیق‌تر می‌ شود.

وی عنوان کرد: برنامه ریزی برای هر کشوری فقط با داشتن آمار دقیق میسر می شود و اگر بخواهیم کشور از نظر برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای خود موفق شود باید همه با مأموران سرشماری همکاری کرد؛ همکاری شهروندان در ارائه آمار دقیق، منجر به تصمیم گیری و اجرای مطلوب طرحها می ‌شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان پاکدشت افزود: از اثرات مهم این سرشماری می توان به برنامه ریزی برای آینده کشور و شناخت مسئولان از وضعیت تعداد جمعیت، دانش آموز، دانشجو، ‌شاغل، بیکار و ... اشاره کرد.

وی بیان داشت: اجرای این سرشماری یکی دیگر از افتخارات دولت دهم است که امیدواریم با تلاش آمارگیران و همچنین مشارکت مردم به بهترین شکل اجرایی شود.

مقبلی اضافه کرد: ابزار جمع آوری اطلاعات برای هر کشور سرشماری عمومی نفوس و مسکن است و باید این طرح به نحو احسن در مناطق مختلف اجرا شود.