10 میلیارد ریال به نوسازی بافت فرسوده بیرجند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نریمان مصطفایی پیش از ظهر دوشنبه در نخستین کارگاه آموزشی مدیران استان در بیرجند، با اشاره به اینکه امسال یک میلیارد تومان جهت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر بیرجند ابلاغ شده است، اظهار داشت:این اعتبار باید تا پایان سال جاری از سوی دستگاه ها جذب شود.

وی با اشاره به اینکه این اعتبار امسال به طور ویژه از سوی شرکت مادرتخصصی عمران برای بافت های فرسوده شهری کشور تخصیص یافته است، افزود: امسال 19 شهر در کشور این اعتبار را دریافت خواهند کرد.

مصطفایی اضافه کرد: این اعتبارات فقط به منظور اجرای پروژه های محلات هدف مصوب ستاد استانی هزینه می شود.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه ها در اسرع وقت موانع و مشکلات پروژه های خود را بررسی و به شرکت عمران و مسکن سازان ارائه دهند، بیان داشت: در صورت عدم جذب این اعتبار از سوی دستگاه ها، اعتبار ابلاغ شده برگشت داده می شود.

مصطفایی به مراحل فرآیند مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی اشاره کرد و گفت: شناسایی فقر شهری، برنامه ریزی و ارزیابی اجمالی از برنامه های موجود، بررسی و شناخت ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، تدوین برنامه های توانمندی و تدوین برنامه های عملیاتی ساماندهی محلات هدف از جمله این موارد است.

وی با اشاره به فرآیند گردش کار در این طرح، عنوان کرد: پیش بینی اعتبار و اعلام آن به استان، پیگیری انعقاد تفاهم نامه سه جانبه از طرف استان، مبادله تفاهم نامه سه جانبه برای انتخاب پروژه ها، قابلیت اجرایی شدن، مشارکت پذیری بودن، کم هزینه بودن و قابلیت تعمیم و تکثیر پروژه از جمله این موارد است.

معاون دبیرخانه ستادملی توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران هدف اصلی اجرای طرح توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی را ایجاد انگیزه و افزایش اعتماد مردم عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه هر ساله اعتبارات شاخصی در راستای موضوعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از سوی وزارت کشور تخصیص می یابد، تاکید کرد: با رایزنی ها و پیگیری ها انجام شده باید جهت اخذ این اعتبار در راستای نوسازی بافت های فرسوده اقدام شود.

مصطفایی در پایان به دستور العمل نحوه هزینه کرد اعتبارات اجرایی این پروژه ها اشاره کرد و یادآور شد: این اعتبار به منظور کمک به راه اندازی فعالیت های مربوط به ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی در راستای مطالعات مصوب ستاد های توانمندسازی استان پیش بینی شده است.