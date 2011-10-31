ناتوانی در کنترل خودرو عامل حادثه دانشگاه هنر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی یوسلیانی در خصوص جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت هشت صبح روز یکشنبه در پی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 از یک مورد وقوع حادثه واژگونی در کیلومتر 10 محور اصفهان - نایین ماموران این فرماندهی سریعا به محل اعزام شدند .

وی افزود: در بررسی صورت گرفته مشخص شد در این حادثه یک دستگاه خودروی ال 90 که حامل کارمندان دانشگاه هنر نایین بود پس از انحراف از جاده واژگون شده است .

وی عنوان داشت: در حادثه مذکور راننده به همراه سه نفر از سرنشینان خودرو به شدت مجروح شده بودند که سریعاً هر چهار نفر به بیمارستان منتقل شدند اما متاسفانه یکی از مجروحان در مسیر انتقال و یکی دیگر هم در بیمارستان بر اثرشدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین مرگ سرنشین خودرو را به خانواده آنها و مسئولان دانشگاه تسلیت گفت .

یوسلیانی در پایان تصریح کرد: توصیه پلیس همواره به رانندگان این است که با دقت و حوصله رانندگی کنند و از سرعت غیر مجاز بپرهیزند تا حوادث ناگواری از این دست برای آنان پیش نیاید.