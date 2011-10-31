اولین مجموعه ورزشی ویژه بانوان در بجستان به بهره برداری رسید

مرتضی مرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مجموعه شامل زمین فوتبال با چمن مصنوعی و ایستگاه سلامت شامل وسایل بدنسازی است.

وی عنوان کرد: احداث زمین والیبال، بسکتبال و تنیس نیز در برنامه آینده این مجموعه قرار دارد.

مرجانی نقش این مجموعه را در ایجاد تحرک و تقویت روحیه نشاط و شادابی به عنوان تنها مرکز ورزشی روباز ویژه خواهران بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تاکنون 700 میلیون ریال برای این مجموعه هزینه شده و جهت تکمیل آن نیز یک میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی بتن ریزی کف محوطه سه شنبه بازار را از دیگر فعالیتهای شهرداری بجستان در راستای گسترش فضاهای ورزشی اعلام کرد.

شهردار بجستان گفت: با اجرای این پروژه در وسعت 5 هزار مترمربع، علاوه بر بهبود شاخص های بهداشت محیط در بر پایی سه ‌شنبه بازار، امکان ارائه این محوطه به تیم های ورزشی در روزهای دیگر هفته فراهم می شود.