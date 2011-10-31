  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

مرجانی در گفتگو با مهر:

اولین مجموعه ورزشی ویژه بانوان در بجستان به بهره برداری رسید

اولین مجموعه ورزشی ویژه بانوان در بجستان به بهره برداری رسید

بجستان - خبرگزاری مهر: شهردار بجستان از بهره برداری اولین مجموعه ورزشی ویژه بانوان در این شهرستان خبر داد.

مرتضی مرجانی در گفتگو با  خبرنگار مهر اظهار کرد: این مجموعه شامل زمین فوتبال با چمن مصنوعی و ایستگاه سلامت شامل وسایل بدنسازی است.

وی عنوان کرد: احداث زمین والیبال، بسکتبال و تنیس نیز در برنامه آینده این مجموعه قرار دارد.

مرجانی نقش این مجموعه را در ایجاد تحرک و تقویت روحیه نشاط و شادابی به عنوان تنها مرکز ورزشی روباز ویژه خواهران بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تاکنون 700 میلیون ریال برای این مجموعه هزینه شده و جهت تکمیل آن نیز یک میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی بتن ریزی کف محوطه سه شنبه بازار را از دیگر فعالیتهای شهرداری بجستان در راستای گسترش فضاهای ورزشی اعلام کرد.

شهردار بجستان گفت: با اجرای این پروژه در وسعت 5 هزار مترمربع، علاوه بر بهبود شاخص های بهداشت محیط در بر پایی سه ‌شنبه بازار، امکان ارائه این محوطه به تیم های ورزشی در روزهای دیگر هفته فراهم می شود.

کد مطلب 1448559

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها