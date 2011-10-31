نشست استادان گفتمانهای دینی در بافت برگزار می شود

مهدی تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مهمترین اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی را برگزاری نشستهای گفتمانهای دینی در مناطق مختلف استان اعلام کرد و گفت: این نشستها تاثیر چشمگیری بر ارتقای آگاهی های جامعه در خصوص مسائل دینی داشته است.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح فرهنگی و دینی گفتمانهای دینی و به منظور ارتقای سطح دانش و بینش استادان مرتبط با طرح در شهرستانهای شمالی و غربی استان نشست مربوط روز سه شنبه در محل مجتمع تفریحی آب منطقه ای در مجاورت سد بافت برگزار می شود.

کارشناس پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان ادامه داد: در این نشست برنامه ها در این زمینه بررسی می شود و جهت ارتقای سطح خدمات تبادل نظر بین استادان انجام خواهد شد.

وی همچنین از پخش کلیپی در خصوص بیداری اسلامی در این نشست خبر داد.

وی گفت: نشست استادان سایر مناطق به خصوص مناطق جنوبی اواخر سال جاری در جنوب کرمان برگزار می شود.