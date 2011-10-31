به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش از مسابقه بین الملل، 23 اثر پویانمایی رقابت می‌کنند و شش اثر در بخش خارج از مسابقه به نمایش در می آید.

پویانمایی ‌ای "باخ" از روسیه، "افسانه کریسمس" از اکراین، "سفر دریایی" از کانادا، "پسر مقوایی" از پرتغال، "سگ و خرگوش" از کرواسی، "چشم فانوس دریایی" از پرتغال و هلند، "همستر چاق" از لهستان، "قورباغه ای که آواز نمی خواند" از لیتوانی ، "بهشت همستر" از لهستان، "پرچین" از کرواسی ، "مرد کوچک رویایی" از کرواسی ، "ملوین" از سوئد، "اژدهای بی آزار" از فرانسه، "فصل های آینده" از کره جنوبی، "درخشان همچون ستاره" از اکراین، "روح پیانو" از لهستان، "ببر" از لاتویا، "چی می شد اگر" از پرتغال و "کرم" از لیتوانی آثار خارجی بخش مسابقه پویانمایی بین الملل هستند.



در این بخش از جشنواره آثار ایرانی "حکایت های مادربزرگ" بهروز سلطانی فر، "کوچولولو" ریحانه کاوش، "میهمان ماه" ریحان کاوش و "کدو قلقله زن" مرتضی احدی با آثار خارجی رقابت می کنند.



"پسر بلوط" از لیتوانی، "اما به خانه بر می گردد" از پرتغال، "استر هازی" از لهستان و آلمان، "پیتانکو" از ژاپن، "بهار در خیابان وارنو" از لیتوانی و "پستچی کوچولو" از لهستان آثار خارج از مسابقه این بخش از جشنواره فیلم کودک هستند.



بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 23 تا 27 آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.



