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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

رقابت 23 اثر پویانمایی کوتاه در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کودک

رقابت 23 اثر پویانمایی کوتاه در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کودک

اسامی آثار بخش مسابقه پویانمایی کوتاه بخش بین‌الملل بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش از مسابقه بین الملل، 23 اثر پویانمایی رقابت می‌کنند و شش اثر در بخش خارج از مسابقه به نمایش در می آید. 

پویانمایی ‌ای "باخ" از روسیه، "افسانه کریسمس" از اکراین، "سفر دریایی" از کانادا، "پسر مقوایی" از پرتغال، "سگ و خرگوش" از کرواسی، "چشم فانوس دریایی" از پرتغال و هلند، "همستر چاق" از لهستان، "قورباغه ای که آواز نمی خواند" از لیتوانی ، "بهشت همستر" از لهستان، "پرچین" از کرواسی ، "مرد کوچک رویایی" از کرواسی ، "ملوین" از سوئد، "اژدهای بی آزار" از فرانسه، "فصل های آینده" از کره جنوبی، "درخشان همچون ستاره" از اکراین، "روح پیانو" از لهستان، "ببر" از لاتویا، "چی می شد اگر" از پرتغال و "کرم" از لیتوانی آثار خارجی بخش مسابقه پویانمایی بین الملل هستند.

در این بخش از جشنواره آثار ایرانی "حکایت های مادربزرگ" بهروز سلطانی فر، "کوچولولو" ریحانه کاوش، "میهمان ماه" ریحان کاوش و "کدو قلقله زن" مرتضی احدی با آثار خارجی رقابت می کنند.

"پسر بلوط" از لیتوانی، "اما به خانه بر می گردد" از پرتغال، "استر هازی" از لهستان و آلمان، "پیتانکو" از ژاپن، "بهار در خیابان وارنو" از لیتوانی و "پستچی کوچولو" از لهستان آثار خارج از مسابقه این بخش از جشنواره فیلم کودک هستند.

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 23 تا 27 آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.
 
 
کد مطلب 1448563

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